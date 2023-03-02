«إريكسون» و«اتصالات من &e» تتوصلان لنفاذ عالي السرعة للجيل الخامس

المصدر: أبوظبي - البيان

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توصلت إريكسون واتصالات من &e، في عرض توضيحي إلى معدل ذروة للنفاذ العالي يبلغ سرعة 2.1 جيجابت في الثانية (Gbps) على شبكة اتصالات من &e في الإمارات باستخدام ميزات اتصال مزدوجة للجيل الخامس ( 5G dual connectivity) وبرامج تجميع. ويتيح هذا الإنجاز مجموعة جديدة من حالات استخدام الجيل الخامس التي تتطلب سعة عالية للنفاذ العالي وإنتاجية كالبث التجاري المباشر عبر شبكة الجيل الخامس.

وباستخدام مزيج من ميزات الاتصال اللاسلكي المزدوج الجديد (NR-DC) من إريكسون وبرنامج تجميع الناقل، فإن اتصالات من e& قادرة على تعزيز سرعة بيانات النفاذ العالي لشبكة الجيل الخامس الخاصة بها. تمكنت الشركتان بجمع تقنية الموجات المليمترية (mmWave) عالية النطاق 4 × 100 ميجاهرتز، مع مكون الموجة الحاملة متوسطة النطاق 1 × 100 ميجاهرتز في النفاذ العالي.

وقال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في اتصالات من &e: مثل العرض التوضيحي الناجح مرحلة مهمة في تطوير شبكات الجيل الخامس في الإمارات والمنطقة ككل فالحلول التي قدمتها اتصالات من &e لحد الآن في مجال الجيل الخامس لها تأثير كبير على الأفراد، والصناعات، والمجتمع، والاقتصاد. بالشراكة مع إريكسون، سنواصل تطوير قطاع الاتصالات في الإمارات واستكشاف حالات استخدام مبتكرة لشبكات الجيل الخامس«.

وستعمل معدلات بيانات النفاذ العالي السريعة على تمكين التطبيقات المرتكزة على النفاذ العالي، مثل الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، ومقاطع الفيديو عالية الدقة، والبث المباشر من مواقع الفعاليات أو في البيئات الصناعية التي كان من الصعب مراعاتها سابقاً عبر الاتصالات المتنقلة. ستستفيد العديد من السيناريوهات التي تعتمد على معدلات النفاذ العالي كثيفة وعدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية، مثل المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية والأحداث الكبيرة الأخرى، بشكل مباشر من زيادة سعة الشبكة للنفاذ العالي لتقديم تجربة مستخدمين محسنة.

وقال إيكو نيلسون، نائب للرئيس ورئيس لوحدة العملاء العالمية لأعمال شركة &e في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا:» نحن في إريكسون ملتزمون بتمكين شركائنا من تحقيق الدخل من استثماراتهم في شبكات الجيل الخامس. إن التعزيز الكبير لسرعات النفاذ العالي الناتج من تعاوننا يولد فرصاً جديدة للمشغلين وإمكانية تحويل نماذج الأعمال التقليدية في مجال الترفيه الإعلامي. نحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع &e من خلال توفير إمكانات شبكة معززة في المنطقة. وتخلق شبكة الجيل الخامس فرصاً جديدة للأفراد والشركات من خلال دعم الحلول المتطورة مثل الصحة الإلكترونية والمركبات المتصلة والألعاب السحابية المتنقلة المتقدمة. تعمل سرعات الاتصال الأسرع وزمن الانتقال المنخفض للغاية وعرض النطاق الترددي الأكبر على دفع عجلة التقدم وتحويل الصناعات وتحسين التجارب اليومية بشكل كبير.

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