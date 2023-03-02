طيران الإمارات تشغّل طائرتي A380 إلى البحرين في سباق الفورمولا 1

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات أنها ستخدم اثنتين من رحلاتها اليومية الثلاث بين دبي والبحرين في 6 مارس الجاري بطائرتي إيرباص A380، وذلك لتلبية الطلب الكبير على السفر من الراغبين في حضور سباق البحرين للجائزة الكبرى للفورمولا 1.

وسوف تعمل الرحلتان "ئي كيه 835/ 836" و"ئي كيه 838/ 839" بطائرتي A380 بدلاً من طائرتي البوينج 777-300ER، ما يؤكد التزام طيران الإمارات بتوفير أفضل الخدمات للمسافرين إلى دبي وعبرها. وتغادر الرحلة "ئي كيه 835" دبي في الساعة 1:50 صباحاً وتصل إلى مطار البحرين الدولي في الساعة 2:05 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة "ئي كيه 835" البحرين في الساعة 3:50 صباحاً لتصل مطار دبي الدولي في الساعة 6:05 صباحاً. أما الرحلة الثانية "ئي كيه 838" فتغادر دبي في الساعة 8:20 صباحاً وتصل البحرين في الساعة 8:40. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 839" البحرين في الساعة 10:25 لتصل إلى دبي في الساعة 12:40 ظهراً.

وتوفر كل واحدة من طائرتي الإمارات الإيرباص A380، اللتين ستخدمان البحرين يوم 6 مارس، 517 مقعداً بتقسيم الدرجات الثلاث: 427 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرر مستو في درجة الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى. وتعمل رحلة طيران الإمارات اليومية الثالثة إلى البحرين بطائرة بوينج 777-300ER.

وتخدم طيران الإمارات مملكة البحرين منذ أكثر من عقدين من الزمن، وتقدم لعملائها أفضل المنتجات والخدمات والمواعيد. ودأبت الناقلة على تشغيل طائرتها العملاقة A380 إلى البحرين مرات عديدة احتفالًا بالعيد الوطني للمملكة أو تلبية الطلب المرتفع في فصل الصيف، كما عرضت الطائرة ذات الطابقين مرات عدة في معرض البحرين للطيران.

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