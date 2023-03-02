16 فعالية بمركز دبي التجاري في مارس

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها خلال شهر مارس، والتي تتضمن 16 معرضاً ومؤتمراً.

وتشمل قائمة الفعاليات في شهر مارس كلاً من معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، وأفيلييت ورلد دبي، ومؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما»، إلى جانب معرض دبي العالمي للقوارب ومؤتمر عمليات الفضاء الدولي (سبيس أوبس) والقمة العالمية الشرطية، بالإضافة إلى معرض الشرق الأوسط للطاقة، ومعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، ومعرض فنون العالم دبي، إلى جانب معرض آسيا والمحيط الهادئ للجلود، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث، ومعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير – ديهاد، بالإضافة إلى مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك)، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات – جيسيك، ومعرض دبي للمتنزهات ومراكز الترفيه والتسلية، ومعرض دبي الدولي للخيل.

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