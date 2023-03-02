عمومية «الخليج للملاحة» تناقش خفض رأس المال 50 %

المصدر: (دبي - البيان)

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تناقش الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة، خفض رأسمالها بنسبة 50% عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة اسمية 1 درهم على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم، وذلك في اجتماعها يوم الأربعاء 22 مارس الجاري.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، إنه قد تم استخدام الاحتياطيات سواء القانونية أو الاختيارية بالكامل لإطفاء جزء من الخسائر، ومن ثم إطفاء المتبقي من الخسائر من رأس المال، والموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لتنفيذ خفض رأس المال.

وذكرت الشركة أنه بشرط اعتماد قرار خفض رأسمالها، ستناقش جمعيتها العمومية قرار زيادة رأسمال الشركة بقيمة 220 مليون درهم، والذي يعادل 200 مليون سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار تقدر بـ20 مليون درهم، ليرتفع رأس المال من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم، وذلك بإصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية واحد درهم وسعر إصدار يقدر بـ1.10 درهم عبر إصدار حقوق الأولوية مع الاكتفاء بالقدر الذي سيتم الاكتتاب به وعدم إصدار سندات بالجزء المتبقي من أسهم الزيادة.

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