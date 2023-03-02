3.1 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي-البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 598 مبايعة بـ 1.55 مليار، منها 41 مبايعة للأراضي بـ 421.05 مليوناً، و547 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.13 مليار. جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 150 مليوناً في منطقة برج خليفة. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 1.48 مليار درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بـ 736 مليون درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 16 هبة، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بـ 32 مليون درهم.

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