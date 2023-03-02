الإمارات الأولى إقليمياً في برامج الإقامة

المصدر: دبي- سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والــ 10 على مستوى العالم في «المؤشر العالمي لبرامج الإقامة، 2023»، الصادر أمس عن شركة «هنلي أند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في الاستشارات المُتعلقة بسياسات المواطنة والإقامة.

وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر العام 61 من أصل 100 درجة، بعد أن نالت العلامة الكاملة «10 من أصل 10 درجات» على المؤشر الفرعي «الضرائب»، ونالت 9 درجات على المؤشر الفرعي «السمعة»، وهو نفس رصيدها على مؤشرين فرعيين آخرين، هما «متطلبات الاستثمار» و«الكلفة الإجمالية لإقامة الأجانب».

كما نالت الدول 8 درجات في مؤشرين فرعيين، هما «جودة الحياة» و«الوقت اللازم لاستصدار تأشيرة الإقامة».

ومن الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حصلت على نفس الرصيد الإجمالي للإمارات، 61 درجة، إلا أنها جاءت في المركز الــ 11. وكانت صدارة المؤشر من نصيب البرتغال برصيد 74 درجة، فيما نالت النمسا المركز الثاني برصيد 73 درجة، بينما اقتسمت اليونان، إيطاليا وسويسرا المركز الثالث برصيد 72 درجة بكل منهم.

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