دبي وجهة بحرية رائدة ترسخ مكانتها ضمن الأفضل عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب 2023، الذي يعد واحداً من أبرز معارض اليخوت في العالم، وتتواصل فعالياته في دبي هاربر من 1 إلى 5 مارس.

وقال سموه في تدوينة على حسابه عبر موقع «تويتر»: «افتتحنا فعاليات الدورة 29 من معرض دبي العالمي للقوارب 2023 الحدث البحري الأكبر في الشرق الأوسط بمشاركة 200 يخت وقارب فاخر و1000 علامة تجارية من 60 دولة والمُقام في دبي هاربر .. دبي وجهة بحرية رائدة وهذا الحدث يساهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل المراكز عالمياً».

ويسلط المعرض الضوء على الإمكانات الكبيرة للمنطقة بوصفها وجهة بحرية رائدة على مستوى العالم، كما يرسّخ مكانة دبي بين أفضل 10 مراكز بحرية في العالم. وتفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من فعاليات المعرض، يرافقه هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

زيارة

وخلال جولته في المعرض، زار سموه أجنحة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث تعرف سموه على خدمة التفتيش الذكي للوسائل البحرية، وهي عبارة عن خدمة رقمية مميزة توفر وقت المتعاملين وجهدهم، تماشياً مع خطة دبي بتسريع الأعمال وتسهيل رحلة المتعاملين، حيث يستخدم البرنامج الذكي عند تجديد وترخيص الوسائل البحرية، وذلك من خلال قيام المتعامل بالاتصال ببرنامج مرئي مع مفتشي سلطة مدينة دبي الملاحية لفحص الوسيلة البحرية عن بُعد ودون عناء إحضارها إلى مقر السلطة.

كما توقف سموه عند جناح شرطة دبي، حيث شاهد سموه زورقاً حائزاً بطولتين عالميتين بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي. كما توقف سموه عند منصة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، التي تعرض للمرة الأولى يختها السوبر المرتقب «ماجيستي 111»، كما شملت زيارة سموه منصة عرض شركة الربان مارين، لصناعة القوارب المروضة لأمواج البحر. كما شاهد سموه يخت «برنسيس»، وهو أحدث اليخوت الفاخرة التي أنتجتها شركة «برنسيس» لصناعة اليخوت.

مبادرات

واطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على محفظة المبادرات والتقنيات التي تقدمها سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لمستثمري ورواد القطاع البحري في إمارة دبي.

واستعرضت السلطة مبادراتها الخاصة بالوسائل البحرية الترفيهية في منصتها بجناح «حياة اليخوت الفاخرة» بالمعرض، وذلك في ضوء ارتفاع نسبة إقبال اليخوت الأجنبية الزائرة إلى مياه دبي بواقع 156 % مقارنة بالعام الماضي، علاوة على زيادة نسبة الرخص الصادرة لصالح الوسائل البحرية الترفيهية بنسبة 37 %.

وأشار الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إلى محفظة من المبادرات النوعية التي تستعرضها منصة السلطة، وعلى رأسها ابتكار طرق جديدة للقيام بالفحص الفني الإلزامي للوسيلة البحرية من خلال استعراض مبادرة الفحص الفني الذاتي الآني «التفتيش الذكي» لتسهيل الإجراءات لصالح المتعاملين عند ترخيص أو تجديد ترخيص الوسيلة البحرية.

وأضاف: تقدم المنصة عدداً من المبادرات بجناح حياة اليخوت الفاخرة لتيسير رحلة المتعامل، من بينها إتاحة تسجيل أو تجديد رخص الدراجات المائية الترفيهية «جت سكي» لمدة عام أو عامين، وتفعيل خدمة التفتيش الذاتي لوسائل النزهة البحرية (حتى 12 متراً) عن طريق تحميل الصور المطلوبة بشكل إلكتروني، وكذلك خدمات التجديد الفوري لتصاريح الأنشطة البحرية، وتسجيل الوسائل البحرية، وترخيص الطواقم من خلال المنصات الرقمية الذكية بمنصة السلطة.

وأوضح أن المنصة تتضمن استعراضا لخريطة دبي البحرية التفاعلية التي تتيح التعرف على مناطق الرسو والأنشطة الترفيهية، والأماكن السياحية، ومناطق رسو السفن التجارية، وكذلك المناطق المحظورة، مضيفاً أن محتويات الخريطة محدثة بشكل دوري حرصاً على تقديم تجربة متميزة للمتعاملين من الزوار والمقيمين للتمتع بممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية.

1000 شركة وعلامة

وتشهد الدورة التاسعة والعشرون لأكبر وأبرز فعالية بحرية في منطقة الشرق الأوسط مشاركة أكثر من 1000 شركة وعلامة تجارية من أكثر من 60 دولة على مستوى العالم، وحظيت الدورة الحالية من المعرض بإشادات واسعة؛ نظراً لأثرها الإيجابي على القطاع البحري العالمي، ودورها المحوري في استقطاب أبرز الجهات الفاعلة فيه تحت منصة واحدة.

مكانة رائدة

ويحظى المعرض بمكانة رائدة في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل منصة لعرض اليخوت والقوارب وأحدث الابتكارات في المعدات والكماليات البحرية بمشاركة عارضين من أبرز المصنعين المحليين والدوليين. ومنذ انطلاقة المعرض للمرة الأولى قبل أكثر من عقدين، اكتسب «معرض دبي العالمي للقوارب» شهرته الواسعة، وبات من أكثر الفعاليات البحرية استقطاباً للزوّار في المنطقة، حيث يشتمل على القوارب واليخوت الفاخرة، ويسلّط الضوء على ما يبدعه حرفيون من جميع أنحاء العالم، ما يمنح المهتمين بعالم القوارب فرصة الاطلاع على أحدث ما يشهده هذا القطاع.

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