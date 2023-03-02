70 % من منتجات «جلف كرافت» تتجه للتصدير

المصدر: دبي - سيد صالح

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تعرض شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» يختيها السوبر الجديدين «ماجيستي 111»، و«نوماد 101» لأول مرة في معرض دبي العالمي للقوارب 2023. واحتفلت شركة «جلف كرافت» في معرض دبي العالمي للقوارب العام الماضي بالذكرى الأربعين لتأسيسها بعرض يلخص أربعة عقود من ابتكارها ونموها وشغفها، وفي هذا العام تعود لترتكز إلى إرثها الغني في مواصلة نجاحاتها برؤية تؤكد التزامها بتفوق يخوتها وتفتح آفاق مستقبلها للعقود المقبلة.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت»: نقدم هذا العام في المعرض 15 يختاً، أهمها وأبرزها هو اليخت «ماجيستي 111»؛ لأنه جديد تماماً، حيث نطرحه في المعرض لأول مرة، ويبلغ ثمنه حوالي 45 مليون درهم.

وأكد أن العلاقة بين «جلف كرافت» و«معرض دبي للقوارب» تبادلية، فكل منا ساعد في تطور الآخر، مشيراً إلى أن «جلف كرافت» تشارك في 6 فعاليات سنوية حول العالم، فعاليتان في أستراليا، وواحدة في سنغافورة، ومعرض في جزر المالديف، ومعرض في موناكو، وأخيراً معرض في دوسلدورف. وأفاد بأن صادرات «جلف كرافت» تستأثر بنحو 70 % من منتجاتها، وقال: لا نعتزم زيادة نسبة صادراتنا إلى منتجاتنا عن هذه النسبة، ذلك أننا لا نود أن ننسى سوقنا المحلية، لافتاً إلى أن «الشركات العالمية تمارس سياسة حرق الأسعار حتى تبعدنا عن سوقنا المحلية».

تسليمات

وشدد على أن الإمارات تعد مركز الصناعة البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنه لا توجد شركة مثل «جلف كرافت» خارج أوروبا في الفوز بالجوائز. وتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لتسليمات «جلف كرافت» من اليخوت خلال العامين الجاري والمقبل 500 مليون درهم، كما توقع نمو السوق العالمية لليخوت هذا العام بين 5 ـــــ 10 %، فيما سيتراوح نمو «جلف كرافت» نفسها بين 15 ـــــ 20 % هذا العام، والنمو في سوق الإمارات في 2023، بين7 ــــ 10 %، ذلك أن السوق باتت تشهد حالة من التشبع.

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