مليار درهم مكاسب الأسهم في أولى جلسات مارس

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، أولى جلسات شهر مارس، وربح رأسمالها السوقي نحو مليار درهم لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، وسط إعلان التوزيعات السخية عن أرباح الشركات والبنوك لعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.115 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.116 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.519 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و597.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.62 مليار درهم، مع تركيزها بشكل رئيسي في 5 أسهم، وهي «العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي القابضة»، و«ملتيبلاي» و«إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني».

وتوزعت السيولة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي و324.89 مليون درهم في سوق دبي، بعد تداول 310.18 ملايين سهم عبر أكثر من 16.45 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية بنسبة 0.27 % إلى 3447.05 نقطة، وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.09 % إلى 9853.93 نقطة مستمراً في ارتفاعه لثاني جلسة على التوالي.

وفى سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 0.89 % مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة 104.27 ملايين درهم مغلقاً عند 5.65 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 41.2 مليون درهم، كما صعد سهم «إعمار للتطوير» 3.59 % و«سالك» بنسبة 3.04 % و«الخليج للملاحة» 5.7 %، وزاد مصرف عجمان 5.55 %، وسلامة 4.2 %.

وفي سوق أبوظبي، قفز سهم الإمارات للتأمين بالحد الأقصى إلى 14.94 %، وزاد طيران أبوظبي 10.97 %، ورأس الخيمة العقارية 2.9 %، و«أمريكانا» 2.27 % و«أبوظبي الإسلامي» 1.53 % و«أدنوك للحفر» 1.51 % و«ملتيبلاي» 0.75 % و«ألفا ظبي» 0.65 % و«بيانات» 0.54 % و«أبوظبي التجاري» 0.12 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 409.23 ملايين درهم، تلاه ألفا ظبي القابضة بسيولة جاوزت 135.76 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 65.94 مليوناً.

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