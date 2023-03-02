تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«اس ايه بي» لدعم التحول الرقمي

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم مع شركة «اس ايه بيSAP» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة في تطوير البرمجيات والحلول السحابية، لوضع آليات للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين للمساهمة في تعزيز رؤية ريادة الهيئة في المجال الضريبي على المستوى العالمي وترسيخ دورها في تحقيق التنوع المالي المستدام، لدعم جهود الهيئة للتحول الرقمي، ورفع كفاءة تنفيذ خططها في مجال الابتكار والتقنيات الذكية.

وقع المذكرة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وزكريا حلتوت، المدير التنفيذي لدى شركة «اس ايه بي» في الإمارات. وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مقر الهيئة في دبي إلى تنفيذ المزيد من خطط تحسين وتطوير العمليات الأساسية للهيئة، وإرساء جيل جديد من الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة؛ منها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالهيئة ضمن استراتيجيتها لاستشراف مستقبل المجال الضريبي للوصول إلى الريادة العالمية في الإجراءات الضريبية.

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