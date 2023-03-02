25 ألف سيدة أعمال في الإمارات يدرن استثمارات بـ 60 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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كشفت حلقة نقاشية عقدت في دبي تحت عنوان «الاستثمار في دبي»، عن ارتفاع عدد سيدات الأعمال في الإمارات إلى 25 ألف سيدة أعمال يدرن مشروعات تتجاوز قيمتها السوقية 60 مليار درهم.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها شركة الصكوك الوطنية وهيئة المرأة العربية، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على القيادة وتحمل المسؤولية، حيث تمثل نسبة 66 % من حجم القوى العاملة بالقطاع الحكومي، وتعد هذه النسبة من الأعلى عالمياً، كما تستحوذ الإماراتيات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين على نحو 57.3 % من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، وتصل مساهمة المرأة بسوق العمل في الدولة إلى نحو 46.6 %.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار اتفاقية الشراكة التي أبرمتها «الصكوك الوطنية» أخيراً مع هيئة المرأة العربية بهدف تمكين المرأة في المنطقة وتعزيز مهاراتها، لاسيما في مجالات الاستثمار والادخار والمعرفة المالية، بما يتوافق مع سعي «الصكوك الوطنية» نحو ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار في دبي وتشجيع الأفراد على المساهمة بشكل فعال في التنمية المجتمعية والاقتصادية. كما تتماشى هذه الفعالية مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي أطلقت أجندة دبي الاقتصادية D33. وأشاد محمد الدليمي، الأمين العام لهيئة المرأة العربية، بجهود الإمارات في تمكين المرأة وإدماجها بسوق العمل والإبداع.

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