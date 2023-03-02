بنوك دبي تستقطب 46 % من إجمالي الائتمان المصرفي

المصدر: (أبوظبي ـ سامح الليثي)

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استحوذت بنوك دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان المصرفي بالسوق المحلي بنسبة 46.2% من إجمالي القروض الممنوحة بنهاية عام 2022 وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي أظهرت بلوغ حجم الائتمان أكثر من 870 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت حصة الودائع لبنوك الإمارة 43.5 % بقيمة 990.7 مليار درهم، فيما بلغ حجم أصول بنوك دبي 44.2 % من إجمالي 1,6 تريليون درهم، بينما بلغت نسبة الاستثمارات 38.3 % من إجمالي 203 مليارات درهم.

واستحوذت أبوظبي على النسبة الأكبر من الأصول والودائع بإجمالي أصول يفوق 1.7 تريليون درهم وودائع 1043 مليار درهم واستثمارات 279 ملياراً، فيما استقر حجم الائتمان الممنوح في 2022 عند 850.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر .

واستقطبت البنوك التقليدية على حصة 82.2 % من إجمالي أصول بنوك الدولة بنهاية 2022 بإجمالي يتجاوز 3 تريليونات درهم، فيما سجلت أصول البنوك الإسلامية حصة سجلت 618.1 مليار درهم، فيما كانت حصة البنوك التقليدية في إجمالي الائتمان 78.8 % بقيمة 1.43 تريليون درهم مقابل 397.6 مليار درهم للبنوك الإسلامية. وأوضحت المؤشرات الكلية للقطاع عن 2022 أن أصول القطاع المصرفي وصلت إلى 3.66 تريليونات درهم.

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