«كيتوبي» تستحوذ على مجموعة «أوج»

المصدر: دبي - بشار باغ

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استحوذت «كيتوبي»؛ شركة المطاعم متعددة العلامات التجارية والقائمة على التكنولوجيا، على مجموعة «أوج» المتخصصة في سوق المأكولات والمشروبات، وذلك في واحدة من أكبر صفقات المأكولات والمشروبات التي شهدتها منطقة دول مجلس التعاون.

وتأسست «أوج» في دبي وهي مجموعة ناجحة في سوق المأكولات والمشروبات وشركة قابضة تنضوي تحت مظلتها مجموعة من العلامات التجارية في توصيل وتقديم الطعام، مثل «أوبريشن: فلافل» و«كاتش 22» و«أواني» و«سوشي دو» وغيرها. وتم ابتكار وتطوير المفاهيم المميزة لشركة «أوج» من قبل عضو مجلس الإدارة المؤسس منهل ناصر، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ تأسيسها. وترأس تامر بزاري، عضو مجلس الإدارة المؤسس، وحدة الأعمال التشغيلية للصندوق والشركة مدير الاستثمار.

وافتتحت المجموعة أول منفذ لها في دبي عام 2014، ووسعت محفظتها لتحتضن ما يزيد على 10 علامات تجارية متخصصة في توصيل وتقديم الطعام، وأكثر من 32 منفذاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات والسعودية. واليوم، تقدم علامة «أوبريشن: فلافل» خدماتها لأكثر من مليوني عميل حول العالم سنوياً. كما حصلت «أوج» على امتيازات في مدينتي نيويورك ولندن، ويضم مقرها الرئيسي في دبي أكثر من 1300 موظف.

وبدأت «كيتوبي» في الأساس كمطبخ سحابي، واليوم تقدم نفسها كشركة مطاعم متعددة العلامات التجارية تعتمد على التكنولوجيا وتحتضن نحو 100 علامة تجارية، وتدير أكثر من 200 فرع عبر 5 أسواق.

وحول الصفقة، التي تم إبرامها مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، قال منهل ناصر، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة «أوج»: «استطاعت شركتنا ترسيخ أسسها، مرتكزة إلى دعم فريق من أكثر من 1300 موظف، ومساهميها، والعلامات التي أسستها والملايين من العملاء. واليوم، نبدأ فصلاً جديداً مع «كيتوبي» ومؤسسها ورئيسها التنفيذي محمد بلوط، ونثق بقدرتهم على نقل «أوج» إلى آفاق جديدة من النجاح والتميز».

وقال محمد بلوط، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«كيتوبي»: «معجبون بالإنجازات التي حققها مؤسسو «أوج» وقادتها في بناء عدد من أشهر العلامات التجارية بالمنطقة والتوسع بها جغرافياً، وسنواصل هذا النهج الابتكاري ونعمل على تعزيز نجاح تلك العلامات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة». وسترحب «أوج» برئيس تنفيذي جديد مع الاحتفاظ بفريق عملها الأساسي، وستعمل كوحدة أعمال منفصلة داعمة لأعمال «كيتوبي» في مجال الخدمات عند الطلب.

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