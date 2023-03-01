قادة المستقبل في القطاع المصرفي يستكشفون مهارات التفكير التصميمي والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المؤسسة الإقليمية الرائدة في مجال التعليم المصرفي والمالي، عدداً من ورش العمل استمرت على مدار أسبوع، بمشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة من قادة المستقبل في القطاع المصرفي من مختلف التخصصات الأكاديمية، في الفترة ما بين 17 و24 فبراير 2023.

وحظي المشاركون من خلال ورش العمل بفرصة لتعلم مهارات التفكير التصميمي والابتكار، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير حلول إبداعية للمشكلات التي قد تواجههم في القطاع المصرفي والمالي.

وقالت نورة البلوشي، مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالوكالة: «يسعدنا أن نرى مستوى الإبداع الذي أظهره كل من شارك في ورش العمل، التي عقدت بالتزامن مع شهر الابتكار الذي تحتفي به دولة الإمارات طوال شهر فبراير»، وأضافت «أن المعهد يمضي قدماً في بناء كوادر مصرفية ومالية وطنية متخصصة تواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي طرأ على القطاع المصرفي».

وأكدت نورة أن المعهد يحرص دائماً على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي تحث على الابتكار، وتسارع دائماً إلى تطبيق وتجربة الأفكار الجديدة التي من شأنها أن تفتح الآفاق لوضع الحلول للتحديات المستقبلية في مختلف القطاعات.

تضمنت ورش العمل نشاطًا تفاعلياً من كلية ستانفورد للتصميم وعرضًا تقديميًا حول مشروع «أبر» الخاص بتنمية مهارات التفكير التصميمي في القطاع المالي وتطبيقه.

كما أتيحت للطلبة فرصة التعرف على الأنواع العشر لنموذج «دبلن» للابتكار لتحديد فرص العمل الجديدة وتطويرها. بالإضافة لورشة عمل حول أسس التفكير العلمي والإبداع والنماذج الأولية، قدمها الدكتور سويش بهات، عضو هيئة التدريس في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

ويهدف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إلى تنظيم ورش عمل مماثلة في المستقبل لمواصلة دعم إبداع المتدربين ودعم المهارات اللازمة لتطوير حلول إبداعية للمشكلات.

جدير بالذكر أن المعهد قد درب أكثر من 35 ألفاً من المهنيين في القطاع المالي بالدولة خلال عام 2022، منهم أكثر من 13،600 مهني إماراتي تم تسجيلهم في الفترة بين يناير وديسمبر 2022، ما يشكل 40 % من إجمالي عدد المشاركين، منهم 85% من الإناث و15% من الذكور.

وقدم المعهد خلال عام 2022 ما مجموعه 166 برنامجاً تدريبياً، بما في برامج تدريب خاصة بالقطاع المصرفي، وخطة تدريب لقطاع التأمين، وبرامج خاصة، وشهادات مهنية متخصصة، إضافة إلى سبعة برامج لدعم للتوطين عام 2022.

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