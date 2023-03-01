«ياب»: دور محوري لمشاهير التواصل الاجتماعي في نجاح العلامات التجارية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة «ياب» المتخصصة في التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أن مشاهير التواصل الاجتماعي باتوا يضطلعون بدور محوري في التسويق للعلامات التجارية، وبالتالي في نجاحها. جاء ذلك في سياق إعلان «ياب» عن إبرام شركة حصرية مع «تاغر ميديا»، منصة تحليلات التواصل الاجتماعي المعتمدة على البيانات، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتتيح هذه الشراكة للمنصة الدخول رسمياً إلى الشرق الأوسط والاستفادة من خبرة «ياب» الواسعة في أسواق المنطقة، ما يبشر بإطلاق مرحلة جديدة من التميز في مجال التسويق القائم على المحتوى ومشاهير التواصل الاجتماعي.

وتسهم مشاركة «تاغر ميديا» في منظومة التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط بتوسيع حضورها العالمي، والذي يمتد في ست قارات من خلال 17 مكتباً عالمياً. وتتكامل خبرة «ياب» التشغيلية المتميزة وشبكتها الواسعة من العملاء في الشرق الأوسط مع خدمات منصة «تاغر ميديا» وتقنياتها المتطورة، ما يكفل شراكة فريدة تواكب متطلبات العلامات التجارية والشركات في هذه المنطقة.

وقال أتول هيدج، مؤسس شركة «ياب»: «تجمع هذه الشراكة بين الابتكار العالمي والتميز المحلي. ويثمر الجمع بين المنهجية القائمة على البيانات لدى منصة «تاغر» المتكاملة والمعرفة الواسعة في السوق لدى «ياب» عن إحداث نقلة نوعية في قطاع التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي. وتشهد سوق الشرق الأوسط طلباً كبيراً على تحليلات التواصل الاجتماعي والتسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي، وتسهم الشراكة في تلبية هذا الطلب في وقت قريب».

ومن جانبه، قال ديف ديكمان، الرئيس التنفيذي لمنصة «تاغر ميديا»: «تستند «تاغر» إلى تحليلات البيانات الموثوقة، حيث حرصنا منذ انطلاقنا على دعم المنصة بخدمات التخصيص وتكامل سير العمل والخدمات اللغوية والمدفوعات متعددة العملات، وإمكانات إدارة علاقات العملاء. ونمتلك اليوم قاعدة بيانات لا تُضاهى في منظومة التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي، ما يمنح عملاءنا خدمات وفق أعلى معايير التميز وسط سوق عالية التنافسية. ونعتقد بأن هذا هو الوقت الأمثل لدخولنا سوق الشرق الأوسط، ولا سيما في ضوء المستويات المتطورة من التقنيات الرقمية وازدهار ثقافة التسويق المعتمد على المشاهير في هذه السوق عالية النمو».

وأظهر استطلاع حديث أجرته شركة «يوغوف» البريطانية للبيانات أن 94% من المسوقين العاملين لدى الشركات في دولة الإمارات يدركون الدور المحوري للتسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي في نجاح علاماتهم التجارية.

ويصعب على الشركات غالباً المواءمة بين ميزانية التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي والعائد الاستثماري المتوقع، نتيجة الافتقار إلى التحليلات وتحديات الحصول على توقعات دقيقة والتمثيل المرئي لمعلومات الأعمال. وتمتاز منصة تاغر المتكاملة بتوفيرها لمجموعة شاملة من الخدمات مع ضمان أعلى معايير الأمان والامتثال لتعليمات اللائحة التنظيمية العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا وغيرها، ما منحها إقبالاً واسعاً في الأسواق العالمية.

واستحوذت «ياب» مؤخراً بالكامل على «كرايونز كميونيكيشنز»، شركة الإعلانات المرموقة في الشرق الأوسط، لتعزيز مجموعتها الشاملة من الخدمات. كما أطلقت ياب بعد ذلك المنحة الأولى من نوعها المخصصة لعالم الميتافيرس، والتي تقدم للشركات القائمة في دولة الإمارات مليون درهم إماراتي لدعمها في تسريع وتيرة اعتمادها لتقنيات الميتافيرس و«الويب 3». ويعكس التعاون مع شركة «تاغر ميديا» الرائدة مدى نجاح استراتيجية النمو الهادفة لدى «ياب».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز