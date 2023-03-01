«سياحة عجمان» تكشف عن أبرز خططها الاستراتيجية في «بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر»

المصدر: عجمان - البيان

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تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2023 والذي يعدّ أحد أهم المعارض المختصة بصناعة السفر والسياحة في العالم والذي تنطلق أعماله في الفترة من 7 حتى 9 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

وتترأس الدائرة وفد إمارة عجمان الذي يضم ممثلين عن 12 جهة حكومية وخاصة، ويضمّ دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وفندق عجمان سراي، وفندق عجمان، وفندق فيرمونت عجمان، ومنتجع أوبروي الزورا عجمان، وفندق باهي قصر عجمان، وفندق ويندام جاردن كورنيش عجمان، وفندق رمادا بيتش عجمان، وشركة الوجهة السياحية للخدمات، وشركة رضا العالمية للسياحة والسفر، ومستشفى ثومبي التخصصي.

وتسعى سياحة عجمان من خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من المعرض إلى التعزيز من مكانتها كوجهة سياحية تستقطب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء على تطورات البنية التحتية في الإمارة، وتعريف الزوار والمشاركين في المعرض بأبرز مبادراتها ومنتجاتها وخدماتها السياحية والثقافية.

وتستعرض دائرة التنمية السياحية خلال المعرض أبرز المقومات والوجهات السياحية في الإمارة الجاذبة للسياح انطلاقاً من شواطئها الرملية الممتدة وجبالها وواحاتها الجميلة، إلى فنادقها الفاخرة المطلة على الكورنيش، والمحتوى التراثي والتاريخي الزخم فيها متمثلاً في متاحفها والمواقع الأثرية والأسواق الشعبية المنتشرة فيها، امتداداً إلى الوجهات الترفيهية العائلية والمرافق الرياضية والمحميات الطبيعية فيها.

ويشير تقرير دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى نمو عدد السياح القادمين من ألمانيا بنسبة 31 % خلال 2022 مقارنةً بالعام 2021، فيما زادت نسبة الليالي الفندقية بنسبة 25 % خلال 2022 مقارنةً بالعام 2021. وعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، حقق القطاع السياحي في الإمارة نمواً ملحوظاً خلال العام 2022.

حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية للقطاع الفندقي حوالي 9 %، فيما زادت نسبة السياح من خارج الدولة بنسبة 26 %، وزاد متوسط سعر الغرف 14 % مقارنةً بالعام 2021، ووفقاً لتقرير أس. تي. آر احتلت عجمان المركز الأول في الإمارات بنسبة إشغال فندقي وصل إلى 80 %.

وقال محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: تمثّل بورصة برلين فرصة لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة والأعمال الدولية وذلك توافقاً مع الأجندة الوطنية الرامية إلى تطوير القطاعين الاقتصادي والسياحي، وسنسلّط الضوء خلال مشاركتنا هذا العام على أبرز المقومات والقدرات السياحية في عجمان والتي أسهمت في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية مفضّلة للزوار.

وأشار إلى أن إمارة عجمان ومن خلال منتجاتها وخدماتها السياحية المتنوعة استطاعت أن تستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم ونحن نلتزم بمواصلة هذا التوسع وتكثيف مبادرتنا وبرامجنا التنموية للارتقاء بالقطاع السياحي وزيادة التدفق السياحي إلى الإمارة لجعلها وجهة سياحية مثالية للجميع. وأكّد أن السوق الألماني تحديداً والأسواق الأوروبية عامةً تعدّ من أهم الأسواق المصدّرة للسياح إلى إمارة عجمان ونتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تعزيز العلاقات مع الدول المشاركة وذلك عبر تقديم المزيد من المبادرات والبرامج السياحية التي تعزّز علاقتنا بالزائر الأوروبي، إلى جانب إبرام اتفاقيات جديدة مع شركاء دوليين تسهم في الارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة.

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