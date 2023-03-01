مركز أبوظبي الوطني للمعارض يستضيف 7 فعاليات بارزة في مارس

المصدر: أبوظبي – وام

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يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، التابع لمجموعة أدنيك، خلال مارس 7 فعاليات بارزة تشتمل على مجموعة من المعارض والمؤتمرات، بما فيها فعاليات لمؤسسات وكبرى الشركات المحلية والعالمية، وذلك بما يتماشى مع جهود مجموعة أدنيك لترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة، وسعيها لإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي، ودعم النمو المستدام لقطاع السياحة في أبوظبي بشكل عام.

ويشهد المركز في بداية الشهر 3 فعاليات في آن واحد، ما يعكس تطور مرافقه وبنيته التحتية التي تجعله قادراً على استضافة العديد من الفعاليات الكبرى في ذات الوقت، ومكانته كأكبر مركز معارض ومؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات «البطولة العربية للمواي تاي» 2023 في الفترة من 02 إلى 05 مارس، وتشهد منافسات البطولة مشاركة 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دولة عربية.

كما تشتمل أجندة مركز أبوظبي الوطني للمعارض في مارس على معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» 2023، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 5 مارس، ‎ ويجمع محبي القصص المصورة، وعشّاق الأفلام والفنانين والمبدعين والشخصيات المبتكرة. كما يستضيف يومي 4 و5 مارس «مؤتمر أبوظبي الرابع عشر للعناية بالجروح»، والذي يوفر منصة تقدم أحدث المعلومات والأدلة، لتزويد المشاركين بخبرات تعليمية عميقة من خلال برنامج علمي وشامل.

ويستضيف المركز «معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023» في الفترة من 6 إلى 8 مارس، والذي يوفر منصة للمؤسسات المحلية والدولية من القطاعين الخاص والعام لفتح قنوات الاتصال مع مجندي وخريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية لإتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

وفي الفترة بين 13 و16 مارس يستضيف المركز «أسبوع الإمارات للحماية من الإشعاع» ويجمع المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وبالتعاون مع اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع، خبراء دوليين وخليجيين رئيسيين في مجال الحماية من الإشعاع، ويهدف إلى عرض آخر التطورات والأبحاث في هذا المجال جمهور واسع من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويستضيف فعاليات «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات» في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2023، وهو الحدث الأبرز في الإمارات الذي يحتفي بالمواهب الإماراتية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، ويسهم في إلهام الشباب للاطلاع وتبني مسارات وظيفية جديدة قائمة على التكنولوجيا والحرف التقنية.

كما يشهد فعاليات «زايد توك» في 13 مارس، الحدث الذي تنظمه المنصة العالمية للإلهام، هو المبادرة الحوارية الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تهدف لنشر الإلهام حول العالم، وذلك بمشاركة عدد من المتحدثين من مختلف أنحاء العالم، حيث سيشاركون قصصهم المتنوعة والمُلهمة مع الحضور والجمهور على مسرح زايد توك.

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