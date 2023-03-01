«اقتصادية عجمان» تختتم أسبوع ريادة الأعمال 2023

المصدر: عجمان ـ وام

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اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال 2023 الذي شارك فيه 25 عارضاً من رواد المشاريع التجارية المتنوعة في حديقة ديتينشن، حيث عرضوا منتجاتهم التجارية المتميزة في مجالات اهتمام الأسرة من الملابس والأزياء والعطور والبخور وأعمال المشغولات والمصوغات اليدوية المتميزة والمطاعم.

ويعد المعرض منصة أعمال متكاملة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، ويسعى إلى تسليط الضوء على تجارب الأعمال الناجحة والمشاريع المبتكرة التي تسهم في دعم القطاع الاقتصادي لإمارة عجمان وتحفيز رواد الأعمال على الابتكار من خلال تأسيس علاماتهم التجارية الخاصة.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال أيامه الخمسة وتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية، شارك فيها شركاء اقتصادية عجمان وهم غرفة التجارة والصناعة ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية السياحية ومجلس سيدات أعمال عجمان الذي نظم ورش عمل يدوية متنوعة للجمهور.

وأكد عبدالله الحمراني المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن أسبوع ريادة الأعمال حقق الأهداف التي أقيم من أجلها في التعرف إلى أساليب تطوير الخدمة واكتساب المهارات والخبرات وتبادل المعارف والرؤى من خلال مخاطبة العملاء ومشاركة أفكارهم وتطلعاتهم.

وأوضح أن الدائرة تسعى بكل قوة لدفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، وتنشيط المعاملات التجارية، وتشجيع رواد الأعمال الشباب على المنافسة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة الحاضنة والداعمة لقطاع الريادة والاستثمار في الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشروعات منتجة، إضافة لنشر ثقافة الريادة والإبداع. وشهد اليوم الختامي احتفالاً تم خلاله تكريم أصحاب المشاريع المشاركين وفريق العمل القائم على هذا الأسبوع.

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