مينا تك وأمازون تطلقان مشروع الرياضات الإلكترونية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الرياضات الإلكترونية الجامعية من أمازون الإلكترونية (Amazon UNIVERSITY Esports)، المؤسسة البارزة لتعزيز ودعم منظومة الرياضات الإلكترونية الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، عن إطلاق العالم الافتراضي الجديد، عالم الجامعات (UNIVERSITY World). يستهدف مشروع الرياضات الإلكترونية والتعليم طلاب جامعات 16 دولة في 4 قارات. تم إطلاق تطبيق الويب في الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مينا تك للترفيه، إحدى شركات GGTech للترفيه.

عالم الجامعات

عالم الجامعات عبارة عن مساحة افتراضية حديثة مصممة لتمكين الطلاب وغيرهم من التفاعل مع بعضهم البعض، سواء في القاعة المركزية المشتركة بين جميع البلدان أو في غرف محددة فريدة وخاصة لكل دولة. سيتمكن اللاعبون من التواصل والدردشة مع بعضهم البعض عبر المنصة المتكاملة وتسجيل نقاط للمشاركة بمختلف الألعاب والأنشطة المصغّرة والفوز بجوائز متنوعة، بهدف تأسيس مجتمع عالمي مترابط في مساحة افتراضية.

مستقبل واعد

أسهم ظهور التكنولوجيا وانتشارها وإمكانية الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية بشكل واسع واستخدامها المتزايد في انتشار العوالم الافتراضية وزيادة عددها في السنوات الأخيرة. وفقاً لتقرير برايس ووترهاوس كوبر (PwC)، ستسهم صناعة الميتافيرس بمبلغ 15 مليار دولار في اقتصادات الخليج بحلول عام 2030، حيث تقود المملكة العربية السعودية والإمارات الطريق، ويتوقع التقرير أن تصل قيمة السوق العالمية إلى 5 مليارات دولار في الفترة نفسها. تتأهّب دبي لتصبح من أكبر 10 اقتصادات الميتافيرس في العالم من خلال استراتيجية دبي للميتافيرس، التي تم الإعلان عنها في يناير 2023. تهدف الاستراتيجية إلى دعم طموحات دبي لمضاعفة وجودها في منظومة بلوك تشين، ودعم أكثر من 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030.

وقال ماريو بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة مينا تك للترفيه: «في عالم لا يزال يتحول إلى عالم رقمي بشكل متزايد، أصبح العالم الافتراضي أكثر حضوراً في حياتنا. سيصبح الوصول إلى ميتافيرس أكثر سهولة خلال السنوات القليلة المقبلة مع بدء المزيد من الصناعات في استكشافه والاستثمار فيه، ما سيحسّن من إمكانية الوصول إليه. هذا هو الوقت الأمثل لإطلاق «عالم الجامعات» في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جاهزية الجمهور لما هو قادم».

وأصبحت الرياضات الإلكترونية الجامعية من أمازون ممكنة بفضل دعم كبار الناشرين والعلامات التجارية مثل: «Riot Games»، و«Ubisoft»، و«HP Omen».

يهدف «عالم الجامعات» إلى تعزيز تجربة الطلبة مستخدمي الرياضات الإلكترونية الجامعية من أمازون، وتمكينهم من استكشاف طرق جديدة للتفاعل واختبار منتجات جديدة في بيئة افتراضية.

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