«كيو القابضة» تعزز التطوير المجتمعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلنت شركة «كيو القابضة» عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بهدف الترويج للاستثمار العقاري وتعزيز التطوير المجتمعي في العاصمة أبوظبي. وبموجب الاتفاقية، سيقوم مكتب أبوظبي للمقيمين بتقديم الدعم عبر تقديم طلبات الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي لكافة العملاء والمستثمرين في مشروع «ريم هلز» في جزيرة الريم بأبوظبي، أحد مشروعات «كيو للعقارات»، التابعة لـ«كيو القابضة»، عند شراء أي عقار بقيمة مليوني درهم أو أكثر.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية الواعدة مع شركة كيو القابضة والتي تعكس جهود إمارة أبوظبي نحو بناء مجتمع شامل للجميع بتشجيع المقيمين الحاليين والجدد على الاستقرار والتألق في الإمارة كما تقدم الاتفاقية خدمات وبرامج متنوعة من شأنها توفير فرص استثمارية مهمة لاستقطاب واستبقاء المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب في أبوظبي».

من جانبه، قال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيو القابضة»: «تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى جذب الاستثمارات إلى الدولة، وتوفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما تسهم في توسيع آفاق أعمالهم عبر حصولهم على الإقامة الذهبية».

وأضاف عودة: «نُثمن عالياً جهود مكتب أبوظبي للمقيمين في ترسيخ مكانة العاصمة وجهة عالمية رائدة تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة».

يُذكر أن مشروع «ريم هلز» السكني المسور الفاخر يجمع بين الرفاهية وسهولة العيش، وهو يقع في جزيرة الريم التي تحتضن مجموعة واسعة من الخدمات تشمل مراكز تسوق ومدارس وجامعات، بالإضافة إلى الفنادق والشواطئ وغيرها الكثير من المرافق الحيوية.

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