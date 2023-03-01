«حيّ رمضان» في إكسبو دبي يستعد لاستضافة العائلات والشركات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم «حيّ رمضان» في مدينة إكسبو دبي، الذي تنطلق فعالياته من 3 مارس ويستمر طوال الشهر الكريم، تجربة رمضانية فريدة عبر مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار والسحور المتاحة خلال الشهر المبارك، وتتضمن موائد إفطار خاصة بالشركات ضمن الأجواء المميزة لشلالات إكسبو السريالية ومائدة إفطار للأفراد والعائلات تمتد عبر منطقة التنقل.

وتبدأ الفعاليات في «حيّ رمضان» مع احتفالات «حق الليلة» من 3 إلى 5 مارس، حيث ستنظم مسيرة لموكب من الإبل الأصايل الإماراتية في المدينة بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتنظم أنشطة تراثية للأطفال والعائلات. ويحتفي «حيّ رمضان» بقيم شهر رمضان مثل الكرم والتسامح والترابط الأسري والتراحم بين أفراد المجتمع ضمن أجواء روحانية ممتعة لكافة أفراد العائلة. ويمكن للزوار ارتياد المسجد في الموقع لأداء جميع الصلوات وصلاة التراويح، والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة تشمل ورش العمل والألعاب والعروض المسرحية المناسبة للعائلات.

ويقدم الإفطار في شلالات إكسبو السريالية للشركات، تجربة متميزة تشمل محطات الطهي والموسيقى الحيّة في أجواء ساحرة، ويمكن للزوار تجربة التجمع على مائدة الإفطار المشتركة التي تمتد في طرقات منطقة التنقل مع قائمة من أشهى الأطعمة يقدمها عدد من كبار الطهاة المحليين والعالميين. حيث سيستمتع الزوار بأطباق مستوحاة من منطقة البنجاب الهندية مع الشيف روهيت غاي، بينما سيقدم الشيف أثناسيوس كارجاتزيديس، من مطعم البارون الحائز على عدة جوائز، تشكيلة شهية من أطباق مطبخ البحر الأبيض المتوسط، كما سيستمتع الزوار بألذّ الأطباق الخليجية من مطعم دخنة السعودي. وستتوج رحلة الطهي بحلويات رمضانية خاصة من «بريد أهد» ومقهى «ليليز».

كما تقدم عربات الطعام في السوق الليلي، والذي يفتح أبوابه للزوار من 3 مارس وحتى آخر أيام عيد الفطر السعيد، مجموعة من الأطعمة الشهية تقدمها «شاورما فايبس» و«بيكل» و«البلح الذهبي» و«الفنر» و«دولما بلس» كما سيعود الشيف ألكسندر سمولز من قاعة الطعام الإفريقية التي كانت من الوجهات الشهيرة في إكسبو 2020 دبي ليقدم أطباقا متنوعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز