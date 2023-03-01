إيفزا دبي ترعى المؤتمر والمعرض الدولي السنوي 2023 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت إيفزا دبي، المنطقة الحرة الدولية في الإمارات، رعاية المؤتمر والمعرض الدولي السنوي 2023 الذي تستضيفه المنظمة العالمية للمناطق الحرة ما بين 1 و3 مايو في دبي.

جرى التوقيع على اتفاقية الرعاية في حفلٍ أقيم مؤخراً بمقر إيفزا بحضور الدكتور سمير الحمروني، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، إلى جانب مارتين جي بيديرسين، رئيس المنطقة الحرة إيفزا في دبي.

يستقطب المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة كل عام أكثر من 1,000 مندوب من 120 دولة حول العالم. وتسهم هذه الفعالية في تسهيل التبادل المتعمق للأفكار والمعلومات، فضلاً عن تشييد جسور المناقشات الاستراتيجية بين منطقة التجارة الحرة ومجتمع المستثمرين، وذلك عبر الكلمات والخطب الرئيسية وحلقات النقاش.

وفي ما يتعلّق بالمؤتمر، فقد جرى استضافة النسخ السابقة منه في مونتيغو باي (جامايكا) وبرشلونة (إسبانيا) وقرطاجنة (كولومبيا) وغيرها من الدول. وفي هذا العام، سيكون تركيز المشاركين على مؤتمر «التجارة العالمية 2.0: المناطق، منظومة ثقة تقود نحو الازدهار» للاستفادة من شبكة الثقة في المنطقة الحرة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واكتساب الدعم من العامة وصانعي السياسات.

وقال سمير الحمروني: منذ انطلاقها في عام 2014، تؤدي المنظمة العالمية للمناطق الحرة دوراً فاعلاً في تطوير القطاع وتهيئته للمستقبل. وتسعى إلى الجمع بين مختلف المناطق الحرة حول العالم في مجتمع موحّد يتيح لها استكشاف أوجه التعاون والفرص المحتملة في ما بينها، لا سيّما تلك التي تساعد في دفع نمو الأعمال المستدام وتوفير حوافز فعّالة من حيث التكلفة كما وفي تعزيز التحوّل الرقمي للقطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ونحن متحمسون للتعاون مع إيفزا دبي في المؤتمر والمعرض الدولي السنوي 2023، لا سيّما أنّها ستؤدي دوراً بارزاً في إعداد وقيادة والمشاركة في منظومة الثقة التي ستتيح للمناطق الحرة استكشاف قطاع التجارة الديناميكي.

وقال مارتين جي بيديرسين: ممتنون للغاية للفرصة التي تسنّت لنا للتعاون مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة في إطار مساعيها للجمع ما بين أعظم العقول في قطاع المناطق الحرة عبر المؤتمر والمعرض الدولي السنوي 2023. ويتمحور موضوع هذا العام حول إعداد منظومة ثقة، وهو ما يتماشى مع شتى المبادرات التي نفذناها نيابةً عن الشركات المرخص لها في الهيئة لضمان إعداد أعمالها بكفاءة وأريحية. ومن جهتنا، نتطلّع إلى تعريف أعضاء شبكتنا العالمية من الشركاء المحترفين على الضيوف المشاركين في هذه الفعالية ومناقشة الفرص والأفكار الجديدة.

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