اقتصادية رأس الخيمة توعي المستهلكين بقوانين الملكية الفكرية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ورشة تدريبية، حول «قوانين الملكية الفكرية وأساسيات التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد ومخاطر المنتجات المقلدة على المستهلك»، جاء تنظيم هذه الفعالية برعاية وتقديم شركة سابا للملكية الفكرية.

واستهدفت الورشة تأهيل وتدريب المستهلكين على الكشف عن المنتجات والتمييز بين الأصلي والمقلد منها، سعياً لمكافحة مخاطر المنتجات المقلدة التي تجتاح الأسواق لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه الاقتصادي والتجاري، وكذلك حماية أصحاب الحقوق من شركات ومؤسسات من محاولات الغش والتقليد.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن أساليب الغش التجاري أصبحت أكثر تعقيداً واتقاناً يصعب معه التمييز بين المنتج الأصلي والمقلد لغير المتخصصين في مجالات العلامات التجارية. وعليه جاءت مبادرة «لنحذر» السنوية لتوعية المستهلكين بممارسات الغش التجاري التي يمارسها التجار الوهميون، إذ إن معرفة الفروقات البسيطة بين كلا المنتجين، الأصلي والمقلد، تحميهم وأسرهم من الغش والاستغلال. وتحرص إدارة الرقابة والحماية التجارية على تواجدها بين المستهلكين سواء في مقرها أم بمختلف الأسواق التجارية أم في الجامعات، والمدارس لتثقيفهم وتوعيتهم وحمايتهم.

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