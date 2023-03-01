«دبي للسلع» يختتم أول جولة ترويجية لعام 2023 بسلسلة «وجد من أجل التجارة» في برشلونة

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أول جولة له في عام 2023 ضمن حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في مدينة برشلونة الإسبانية. واستهدفت الحملة استكشاف آفاق الفرص التجارية مع إبراز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة. ومثّل الحدث الزيارة الخامسة للمركز إلى برشلونة.

وأقيمت الجولة بالتعاون مع عدد من أكبر المؤسسات الإسبانية بما في ذلك إدارة العمل المناخي وبرنامج الغذاء والريف التابعة لحكومة كاتالونيا، ومجموعة الأعمال الإسبانية «فومنت ديل تريبول ناسيونال» والمجموعة المصرفية «بانكو ساباديل» ووكالة تشجيع الصادرات الزراعية الكاتالونية «بروديكا». واستعرضت الجولة إمكانية الشركات الإسبانية توسيع تواجدها الدولي من خلال مركز دبي للسلع المتعددة ودبي.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يسعدنا زيارة إسبانيا للمرة الخامسة، وذلك كجزء من حملتنا الترويجية العالمية. وقد نمت التجارة الثنائية بين الإمارات وإسبانيا بسرعة في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت التجارة غير النفطية 2.6 مليار دولار في 2022. وتعد إسبانيا خامس أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات، وشهدنا نمواً ملموساً مع انضمام 50 شركة إسبانية إلى المركز في السنوات الأخيرة. ونحن ملتزمون بدعم الشركات الإسبانية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، حيث تبقى إسبانيا واحدة من الأسواق ذات الأولوية لعام 2023 وما بعده».

وقالت ماريا هيلينا دي فيليب، نائب رئيس فومنت ديل تريبول ناسيونال: «لدى الشركات الإسبانية فرصة مثالية لتوسيع عملياتها عبر دبي من خلال مركز دبي للسلع المتعددة الذي يمثل منصة راسخة يمكن للشركات الإسبانية استخدامها لتسريع نموها، لذلك نحن فخورون بدعم مركز دبي للسلع المتعددة في استضافة هذا الحدث المهم».

ونظمت سلسلة «وجد من أجل التجارة» 14 جولة ترويجية خلال عام 2022 حيث عززت مكانة المركز كواحد من أكثر المناطق التجارية ترابطاً وحيوية في العالم ودوره في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في دبي. ولعبت حملة «وجد من أجل التجارة» دوراً محورياً في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استقطبت 3.049 شركة جديدة إلى المركز، مما رفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة الحرة إلى أكثر من 22.000 شركة.

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