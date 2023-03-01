6518 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال شهرين بنمو 54%

المصدر: وام

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 6518 حسابا جديدا للمستثمرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي بعد الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة جاوزت 54.2% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بنحو 4226 حسابا جديدا خلال يناير وفبراير 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة للمستثمرين في سوق دبي المالي منذ مطلع العام الجاري بواقع 3082 حساباً في يناير و3436 حساباً في فبراير الماضي.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، استحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الشهرين الماضيين بواقع 1031 حسابا، ثم "المشرق للأوراق المالية" بواقع 1023 حسابا، ثم "المشرق للأوراق المالية" 826 حسابا "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية بواقع 801 حساباً، و"الرمز كابيتال" 633 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" 551 حساباً، يليه "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" 345 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة، أكثر من 498.16 ألف صفقة خلال الشهرين الماضيين، على عدد 10.96 مليار سهم، بقيمة 24.55 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة بنسبة 27.44% أو ما يعادل 6.73 مليار درهم، ثم "أرقام سيكيورتيز" بحصة 15.88% توازي 3.89 مليار درهم، وثالثاً "بي ام اتش" كابيتال بنحو 2.6 مليار درهم أو ما نسبته 10.86%.

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