«إي آند» ترفع حصتها في «فودافون» إلى %14

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «إي آند» عن زيادة حصتها في «فودافون» لتصل إلى 3.790 ملايين سهم، والتي تمثل 14 % من رأس مال الشركة (باستثناء أسهم الخزينة). وأوضحت أن الهدف من الاستثمار يبقى كما تم الإعلان عنه سابقاً في 14 مايو 2022.

وكانت المجموعة قد أعلنت في مايو 2022 عن الاستثمار في «فودافون» عندما استحوذت على 2.76 مليار سهم في «فودافون» تمثل 9.8 % من رأسمال الشركة بكلفة 16.1 مليار درهم، ثم قررت الشركة زيادة حصتها في «فودافون» إلى 3.05 مليارات سهم يوم 7 ديسمبر 2022 بنسبة 11 %، ثم في 17 يناير 2023، زادت إلى 3.27 مليارات سهم بنسبة 12 %.

وبتاريخ 2 فبراير، أعلنت «إي آند» أنها زادت حصتها في «فودافون» إلى 3.537 مليارات سهم والتي تمثل 13 % من رأس مال الشركة.

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