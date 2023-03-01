الإمارات الـ 11 عالمياً ضمن الدول العصرية

المصدر: دبي - سيد صالح

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صنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ11 عالمياً على «مؤشر البلدان العصرية، لعام 2023»، والذي أصدرته مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

ويرصد المؤشر أكثر دول العالم مواكبة للعصر ولاتجاهاته الحديثة، بعد أن منحت المجلة كل دولة رصيداً نهايته العظمى من 100 درجة، من وقائع نتائج استبيان أجرته المجلة على عينة من المشاركين قوامها يتجاوز 126 ألف شخص ينتمون إلى 162 دولة.

واحتسبت المجلة رصيد كل دولة على القائمة استناداً إلى حاصل أرصدتها في 3 معايير هي «تنافسية السوق»، و«اتجاهات الموضة السائدة في كل دولة»، و«الفن والتصميم والثقافة».

ونالت الإمارات 84 من أصل 100 درجة، تفوقت بها على كل من سنغافورة والسويد وهولندا وماليزيا والبرتغال والنمسا وبلجيكا وآيرلندا وروسيا والدنمارك وتايلاند والنرويج، والتي جاءت في المراكز من الـ12 إلى الـ24، على التوالي. كما تفوقت الدولة على نيوزيلندا، التي جاءت في المركز الـ26، وكوريا الجنوبية الـ28، وفنلندا الـ31.

وكانت الإمارات الدولة الوحيدة التي تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الـ30 الكبار على المؤشر، والدولة العربية الوحيدة ضمن الـ40 الكبار. وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر الفرعي «تنافسية السوق» 78 درجة، فيما نالت 86 درجة في «اتجاهات الموضة السائدة»، و84 درجة في «الفن والتصميم والثقافة».

وكانت صدارة المؤشر من نصيب فرنسا التي حصلت على 97 درجة، وجاءت إيطاليا في المركز الثاني برصيد 96 نقطة، فيما حلت كندا ثالثة برصيد 95 درجة. وحصلت أسبانيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وأستراليا، وسويسرا، على المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

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