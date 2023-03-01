2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 534 مبايعة بـ 1.46 مليار، منها 41 مبايعة للأراضي بـ 277.67 مليوناً و493 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.18 مليار. جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 38 مليوناً في منطقة الوصل. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة القصيص الأولى كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 625.4 مليون درهم أهمها بمنطقة المركاض بـ 220 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 92 هبة أهمها في القوز الصناعية الثالثة بـ 160 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز