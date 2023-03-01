تعاون بين «بوتيم» و«فوري» لإتاحة التحويلات وسداد الفواتير للمصريين المقيمين

المصدر: دبي- البيان

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وقع «بوتيم»، وشركة «فوري»، وهي منصة المدفوعات الرقمية الرائدة في مصر، على مذكرة تفاهم لتزويد المقيمين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بخدمات إرسال الأموال ودفع الفواتير في مصر من خلال تطبيق بوتيم بطريقة سهلة وبسيطة.

ويُعد «بوتيم» أول تطبيق «Ultra» في المنطقة والذي استحوذت عليه شركة «أسترا تك»، وهي مجموعة تعمل في مجال التطوير التكنولوجي ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتيح هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها للمصريين في الدولة خدمات تحويل الأموال ودفع الفواتير من خلال حلول مبتكرة ومريحة، وتقدم أسترا تك هذه الخدمات عبر تطبيق «بوتيم» تحت مسمى دفع الفواتير، والتي تهدف إلى جعل المدفوعات اليومية أسهل للمستخدمين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر فوري لجميع المصريين المقيمين في الإمارات الذين يستخدمون تطبيق «بوتيم» حلولاً لدفع فواتير الخدمات والاشتراكات وتنفيذ جميع المعاملات المالية في مصر. كما يمكن للعملاء أيضاً استقبال التحويلات المالية من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطبيق «بوتيم» والمدعوم من خلال «PayBy».

وكذلك عبر قنوات الدفع والتحصيل الخاصة بشركة «فوري». هذه الشراكة ستسهم في تغيير قواعد اللعبة في قطاع المدفوعات الرقمية، حيث توفر للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة طرقاً جديدة ومبتكرة لإدارة مدفوعاتهم اليومية.

من خلال الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، يمكن للمستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دفع مجموعة هائلة من الفواتير في مصر، مثل فواتير الخدمات والرسوم المدرسية والجامعية، ورخص القيادة والسيارات، وعضوية الأندية، والتأمين الطبي والاجتماعي، عن طريق تطبيق «بوتيم»، أما من ناحية إرسال الأموال إلى مصر، ستعمل فوري على دعم المستفيدين من تلك التحويلات من خلال قنوات الدفع والتحصيل الخاصة بفوري.

وقال الأستاذ عبد الله أبو شيخ، الشريك المؤسس لشركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم»: «نحن متحمسون للعمل مع فوري لتقديم تجربة دفع فواتير سلسة وخالية من المتاعب لمستخدمينا في مصر. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في استراتيجيتنا التوسعية، لا سيما في السوق المصري الواعد، والتزامنا بقيادة التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة».

وصرح المهندس عاطف مجدي، رئيس القطاع التجاري -القطاع المالي، التجارة الدولية والقنوات الرقمية لشركة «فوري»: «إن التعاون بين شركة «فوري» وشركة «أسترا تك»، هو تجسيد عملي لاستراتيجية فوري في جذب شرائح جديدة من العديد من القطاعات للاستفادة من خدماتها وحلولها الرقمية.

وكذلك سعيها الدؤوب لتوسيع نطاق أعمالها وخدماتها المالية، واستهداف أكبر قدر من المستفيدين، لتقديم أحدث الخدمات، والتقنيات المتطورة من حلول المدفوعات الإلكترونية، وأكثرها سهولة، وآمان، بما يعزز مكانة فوري كمنصة رائدة في سوق المدفوعات الرقمي، وتأتي كأول الخيارات أمام المواطن المصري».

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