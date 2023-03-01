مشاريع سكنية مستقبلية ذكية ومستدامة في مدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد مدينة إكسبو دبي للكشف عن خطط لتطوير مشاريع سكنية عبر انطلاق المرحلة التالية في رحلتها، لتصبح مدينة المستقبل الذكية والمستدامة. وتشمل المشاريع عدة خيارات سكنية، منها شقق و«تاون هاوس» وفلل تتيح لقاطني المدينة فرصة ليكونوا جزءاً من الرؤية المستقبلية لإكسبو، والعيش بقلب مدينته العريقة ضمن مركز متكامل في الخطة الحضرية الرئيسية لمدينة دبي 2040.

وقال المهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري بمدينة إكسبو دبي: تجسد هذه المشاريع السكنية التزامنا بروح إكسبو، وتمهد الطريق لمدينة متنامية ستكون نموذجا لمدن المستقبل المتمحورة حول الإنسان، والتي توفر لقاطنيها حياة مستدامة ومتوازنة.

وأضاف: المشروع دليل واضح على التزامنا ببناء مستقبل أفضل لدبي وإنشاء مجتمع يعزز أسلوب حياة مستداماً، ويرتقي بنوعية الحياة لقاطنيه. وندعو الجميع لاستكشاف تفاصيل المشاريع في الأسابيع القليلة المقبلة. وسيتم الكشف عن التفاصيل مع افتتاح مركز المبيعات بمنطقة الاستدامة 15 مارس.

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