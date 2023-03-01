الأصول الأجنبية لـ«المركزي» إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 494 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 494 مليار درهم نهاية العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف. وأوضحت الإحصائيات الصادرة أمس أن الأصول الأجنبية للمصرف زادت على أساس شهري بنسبة 8.81 % من 453.8 مليار درهم في نوفمبر إلى 493.88 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 40 مليار درهم، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.9 % مقابل 466.4 ملياراً في ديسمبر 2021.

ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف، إلى 134.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بزيادة على أساس شهري 0.05 % مقابل 134.4 ملياراً في نوفمبر 2022. ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 45.53 مليار درهم في نهاية ديسمبر، بانخفاض على أساس شهري بنسبة 7 % مقابل 48.94 مليار درهم في نوفمبر 2022.

تحويلات

وارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /‏UAEFTS/‏ لنحو 12.7 تريليون درهم خلال العام الماضي وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي. وارتفعت قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية على أساس سنوي 32.5 % مقارنة بتحويلات 9.59 تريليونات خلال 2021. وتوزعت التحويلات المنفذة خلال العام الماضي، بواقع 7.79 تريليونات تحويلات بين البنوك و4.91 تريليونات تحويلات بين عملاء البنوك.

في سياق آخر، أوضحت الإحصاءات أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.22 تريليون درهم موزعة على 21.8 مليون شيك خلال 2022، بزيادة 11.8 % بالنسبة للقيمة وبارتفاع 2.52 % بالنسبة للعدد مقارنة بـ2021.

إيداعات نقدية

ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في المصرف خلال 2022 إلى 193.6 مليار درهم، وتضمنت 193.6 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و21.4 مليون درهم بالعملات المعدنية. بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف إلى 201.8 مليار درهم العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز