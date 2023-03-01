2.26 مليار استثمارات بالتكنولوجيا المالية والابتكار في المركز 2022

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المالية مع قرب انعقاد قمة دبي للتكنولوجيا المالية يومي 8 و9 مايو المقبل تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورئيس مركز دبي المالي العالمي.

وتجاوز حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي 615 مليون دولار (2.26 مليار درهم) خلال عام 2022، في حين نما العدد الإجمالي للشركات العاملة في القطاع ليصل إلى 686 شركة، مُحققاً زيادة نسبتها 36%. ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا نمواً لافتاً، حيث تشير التوقعات إلى أن حجمه سيتضاعف من 135.9 مليار دولار عام 2021 إلى 266.9 مليار دولار بحلول عام 2027 وفق تقرير التكنولوجيا المالية من فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي لعام 2022. وستوفر قمة دبي للتكنولوجيا المالية بيئة مثالية لربط الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة القطاع الراغبين بالاستفادة من هذه الفرصة في مساعيهم لتطوير أعمالهم في المنطقة وخارجها.

وسينظم «مركز دبي المالي العالمي»، القمة التي ستجمع 5000 خبير عالمي في التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا لمناقشة أهم الابتكارات وتحديات القطاع. كما ستسلط القمة الضوء على العوامل المؤثرة على مستقبل القطاع المالي، بما في ذلك الويب 3.0 والميتافيرس والبلوك تشين، فضلاً عن الوقوف على أهم الأبعاد الخاصة بمواضيع التمويل اللامركزي واللوائح وصنع السياسات، مع التشديد على الحاجة الملحة إلى تعزيز الشمول المالي. وسيتسنى للزوار أيضاً مقابلة أكثر من 100 جهة عارضة في مجال التكنولوجيا المالية وحضور سلسلة من الندوات وجلسات الحوار، حيث ستنعقد قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مدينة جميرا بدبي.

متحدثون

وتشمل قائمة المتحدثين في القمة شخصيات محلية بارزة، بمن في ذلك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. كما سيستضيف الحدث بيل ونترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، وبراد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، وميليسا غوزي، المؤسس المشارك والشريك الإداري في شركة أربور فنتشرز، ومايكل شالوف، الرئيس التنفيذي لشركة فايربلوكس، من بين آخرين.

وتحتضن دبي 60% من كل شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون، حيث تكتسب الإمارة مكانة عالمية كمركز للابتكار، مستندة إلى منظومة استثنائية ومتكاملة لمجتمع الأعمال ضمن التزامها في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي والاقتصاد ككل. وبحسب تقرير «ماغنيت»، سجلت الشركات الناشئة ضمن مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 183% على أساس سنوي من حيث التمويل عام 2021.

وقال محمد البلوشي، رئيس مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وفينتك هايف: نما الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوماً بتقنيات التكنولوجيا الرقمية والابتكارات المُحققة عبر مختلف القطاعات.

ونجح مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانته كمركز للتمويل والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من خلال توفير البيئات الأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء. وتماشياً مع رؤية المركز الهادفة لقيادة مستقبل القطاع المالي، نواصل خلق فرص فريدة وجاذبة للشركات الناشئة واللاعبين العالميين والشركات المليارية لتأسيس مقرات لها في الإمارة.

وأضاف: نثق بأن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ستصبح قريباً منصة استراتيجية هامة لجذب الشركات العاملة في القطاع وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع رؤيتنا بتحويل دبي إلى مركز لمستقبل التكنولوجيا المالية والتمويل.

وقال مايكل شاولوف، الرئيس التنفيذي لشركة فاير بلوكس، المتخصصة في البنى التحتية للأصول الرقمية الآمنة: حققت دبي إنجازات رائعة في مجال الأصول الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأدى التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع إلى استقطاب مجموعة من أكثر الشركات ديناميكية وابتكاراً في مجال الأصول الرقمية حول العالم، مما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد في المستقبل. ويسعدنا في «فاير بلوكس» المشاركة بالقمة.

وقال لويس فالديتش، المدير العام لشركة «سيتي فنتشرز»: تؤثر مجموعة من الأبعاد من بينها الرقمنة، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المدمج، والشمول المالي، في الوصول إلى الاستثمارات، وظهور الاقتصادات المُبتكرة والمُشتركة، على الابتكار والتقدم الاقتصادي في كل أنحاء العالم، ويسعدنا بحث ومناقشة هذه الابتكارات وغيرها خلال القمة المرتقبة.

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