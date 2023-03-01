المقر العالمي لمنصة «بايبت» يباشر أعماله في دبي قريباً

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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وصف بين زو الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات الرقمية «بايبت» Bybit، مستقبل سوق تداول العملات الافتراضية بدبي بأنه واعد، مؤكداً التزام المنصة التام بالجهود التي تقوم بها سلطة دبي لتنظيم تداول الأصول الافتراضية.

وأضاف زو أن المنصة التي تستحوذ على ثالث أكبر حصة من سوق تداول العملات الافتراضية في الشرق الأوسط، بعد «بينانس» و«كوكوين»، التي أعلنت قبل عام نقل مقرها العالمي من سنغافورة إلى دبي ستفتتح المقر وتباشر أعمالها من دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من البيئة التنظيمية الداعمة لتداول العملات في الإمارة وترسيخ مكانتها كلاعب رائد في صناعة العملات الرقمية.

وأضاف زو الذي يزور دبي للمشاركة في فعاليات مؤتمر «بلوكتشين لايف» أن المنصة تتطلع إلى مشاركة معرفتها وخبرتها ورؤاها المعمّقة حول الأصول الافتراضية مع جميع أصحاب المصلحة ولعب دور حيوي في تثقيف مستثمري التجزئة والجمهور عموماً حول كيفية استخدام الأصول الافتراضية بطريقة آمنة ومسؤولة.

وأوضح زو: «العملات الرقمية باتت على مشارف مستقبل واعد وحافل بالإمكانات الكبيرة، لاسيما مع تحول مزايا الموثوقية والشفافية اليوم إلى حجر أساس لأي عمل ناجح في هذا المضمار. ونعتقد أن جني ثمار الجهود التي تبذلها إمارة دبي لترسيخ بيئة وموثوقة وآمنة لتداول الأصول الافتراضية أصبح وشيكاً، خصوصاً في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وامتلاك منصات التداول المرخصة اليوم جميع المقومات الضرورية لمنافسة المؤسسات المالية التقليدية على مستوى الشفافية».

خدمات أفضل

وأشار زو إلى أن مكتب «بايبت» المرتقب في دبي سيسمح للشركة بتقديم خدمة أفضل للعملاء من جميع أنحاء العالم من مدينة مستقبلية هي دبي، حيث تواصل المنصة مهمتها في تقديم المنتجات المالية الأكثر موثوقية وإثارة للعملاء في السوق. وأكد أن شبكات البلوكتشين باتت جزءاً من الحلول المتاحة في عالمنا اليوم، إذ يمكن للحلول المقوّمة بالعملات الرقمية دعم القطاع المالي في مواجهة الأشكال التقليدية والجديدة من مخاطر الاحتيال.

وشدد زو على أن منصات تداول العملات الرقمية قادرة على تقديم إثباتات مباشرة على احتياطاتها من الأصول الرقمية، وهو ما يتخطى معايير الشفافية المألوفة لدى المؤسسات المالية التقليدية. وتلتزم منصة «بايبت»، التي توفر خدماتها لأكثر من 10 ملايين مشترك في 160 دولة.

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