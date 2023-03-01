16.6 مليار درهم تجارة أبوظبي والصين 2022

المصدر: أبوظبي -سامح الليثي

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بلغ حجم التجارة السلعية بين إمارة أبوظبي والصين 16.6 مليار درهم وفق مؤشرات جمارك أبوظبي التي أكدت نشاط حركة التجارة غير النفطية بين الجانبين في ظل مواصلة تعزيز العلاقات التجارية وفتح مزيد من أوجه التعاون الاقتصادي.

وأفاد مدير التخطيط الاستراتيجي وإدارة التطوير بجمارك أبوظبي خالد المرزوقي، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم معرض المنتجات الصناعية الصينية في أبوظبي ضمن التعاون، بأن الصين باتت تشكل أحد أكبر الشركاء الإستراتيجيين للدولة، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر شريك عربي للتجارة مع الصين متوقعاً تعزيز حركة التجارة بشكل كبير في ظل تنامي حركة الاستثمارات وزيادة تواجد الشركات الصينية الكبرى في مناطق الاستثمار ولاسيما في إمارة أبوظبي.

وكشفت فاطمة الحمادي الرئيس التنفيذي التجاري في كيزاد أن عدد الشركات الصينية العاملة في منطقة خليفة الصناعية بلغ 26 شركة باستثمارات تفوق ملياري درهم منها 15شركة عاملة في المنطقة الصناعية النموذجية للتعاون الصيني الإماراتي المخصصة للإستثمارات الصناعية والتي تديرها شركة جيانغسو للتعاون والاستثمار الأجنبي «جوسيك»، وتتضمن الصناعات التي تم منح تراخيصها في المنطقة الصينية العديد من القطاعات الإنتاجية كالصناعات النفطية والبتروكيماويات والإطارات والسيارات.

وأضافت الحمادي أن نسبة الإشغال للشركات الصناعية الصينية حالياً في مدينة خليفة الصناعية بلغت 25 % بواقع 2.5 كم مربع من إجمالي 10 كيلومترات خصصت لاستقطاب الاستثمارات الصينية.

وتبلغ المساحة التي تديرها «جوسيك» عبر اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً حوالي 22.7 مليون قدم مربع أي مناسبتها 2.2 % من إجمالي منطقة التجارة الحرة لمدينة خليفة الصناعية.

صناعات متقدمة

وأوضحت الحمادي أن الحصة الأكبر من العارضين خلال المعرض الذي سيقام في الفترة ما بين 7 و 9 مارس الجاري والبالغ عددها 50 شركة هي من الشركات الحاصلة فعلياً على مساحات تصنيعية لها داخل مدينة خليفة الصناعية فيما سيعزز السوق المحلي كنقطة لانسيابية السلع نحو أسواق المنطقة.

وأشارت إلى تعدد القطاعات الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها من خلال الحدث بمقدمتها الصناعات المتقدمة والمعادن والبتروكيماويات والمركبات والأجهزة والآليات الثقيلة وخدمات البناء والعمارة.

ووفق لائحة المشاريع ستتخذ المنطقة المخصصة للتعاون الصيني الإماراتي خطة زمنية استراتيجية لبناء منطقة صناعية خضراء تتضمن مرحلة أولى لمساحات التصنيع تشمل 7200 متر مربع بمساحة إجمالي للبناء 4600 متر مربع.

بنية تحتية

وقالت الحمادي: فيما تقوم الشركات المطورة حالياً بإنجاز شبكة البنية التحتية لمساحة 8.5 كم مربع شاملة كافة أعمال الطاقة والمرافق، ستضم المنطقة أيضاً مدينة عمالية على مساحة 7500 متر تتسع لأكثر من 5000 شخص.

وتوقعت الحمادي بأن تسهم المنطقة في تعزيز الاستثمار الصيني داخل القطاع الصناعي في أبوظبي مع تسهيل نقل الخبرات الصناعية وتأسيس مراكز إنتاجية إقليمية في العديد من الصناعات الاستراتيجية مع اكتمال تطوير المنطقة.

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