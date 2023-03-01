مذكرة تفاهم للتعاون بين «التنظيم العقاري» و«خدمة الأمين»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، مذكرة تفاهم مع «خدمة الأمين»، لتطوير أوجه التعاون بين الطرفين. يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، المتمثلة بالريادة العالمية في الاستثمار العقاري، وتمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية وشراكات فعالة، وخدمة السكان وتسهيل حياتهم.

تمّ توقيع المذكرة بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وعمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الثقة بالقطاع العقاري لدى إمارة دبي، من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة ومميزة، وحوكمة المنظومة العقارية المتكاملة المدعّمة بالأمن وحفظ الوقت والجهد والمال، بما يشمل تعزيز الحلول الرقمية وفقاً للمعادلة العقارية الآمنة، وتعزيز جودة الحياة ومسار البنية التحتية، من أجل إسعاد المتعاملين والرقي بالخدمات للوصول إلى أفضل النتائج المنسجمة مع أفضل الممارسات والمقاييس ذات الصلة.

وقال المهندس مروان بن غليظة: سعداء بهذا التعاون مع خدمة الأمين، المتخصصة في تعزيز الدور الوقائي وبث روح المبادرة للإسهام في وقاية المجتمع من العوامل التي قد تؤثّر على أمنه وسلامته. ومن خلال ذلك سنحرص على تسهيل مجالات التعاون وتعزيز الوعي لدى الشركات العقارية وشركات إدارة العقارات ذات الملكيّة المشتركة للالتزام والامتثال بأهدافنا المترتبة على هذه المذكرة على الوجه الأمثل.

وأكد عمر الفلاسي، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون وتنظيم الخبرات المشتركة، بهدف نشر التوعية بين شرائح متنوعة من أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية وجود نقاط تواصل لخدمة الأمين بالأبراج التجارية والسكنية لتكون المرجع لمستخدمي وقاطني الأبراج في أي ملاحظات أو اشتباهات، وتكون بذلك خدمة الأمين هي جهة التواصل للبلاغات الأمنية. كما أكد أهميّة تضافر الجهود لتثقيف أفراد المجتمع حول المخاطر المختلفة، وتكوين الفكر الصحيح حول الظواهر في وقتنا الحالي، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وتشمل مجالات التعاون تقديم خدمات استباقية للمتعاملين وزيادة الأثر الإيجابي من خدمة تسجيل عقود الإيجار وغيرها، وتكامل الخدمات المرتبطة بتسجيل العقود.

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