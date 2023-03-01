41 مليار درهم إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال فبراير

المصدر: دبي - بشار باغ

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بلغ إجمالي التصرفات العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك خلال شهر فبراير 41 مليار درهم. وفيما بلغت قيمة الرهونات المسجلة 11.6 مليار درهم وقيمة الهبات 2.7 مليار درهم، تم تسجيل 9013 صفقة بيع بقيمة لعقارات إجمالية بلغت 26.7 مليار درهم، بنمو وقدره 64.8 % مقارنة مع فبراير من العام الماضي الذي سجل مبيعات بقيمة 16.2 مليار درهم.

وتم خلال شهر فبراير تسجيل 6551 صفقة بيع لوحدات سكنية بالإضافة إلى 1155 صفقة بيع لمبان بالإضافة إلى 1307 صفقات بيع لأراض.

وشهدت سوق العقارات الجاهزة خلال الشهر الماضي 4522 صفقة بيع بقيمة 15.6 مليار درهم تضمنت 2992 صفقة بيع لوحدات سكنية و 232 صفقة بيع لمبان بالإضافة إلى 1298 صفقة بيع لأراض. وتم تسجيل 4491 صفقة مبيعات على الخريطة بقيمة 11 مليار درهم تتضمن 3559 صفقة بيع لوحدات سكنية و923 صفقة بيع لمبان و9 صفقات بيع لأراض.

الخليج التجاري

واستحوذت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات العقارات خلال فبراير، حيث سجلت 743 صفقة بيع بقيمة 2.3 مليار درهم، تلتها نخلة جميرا التي شهدت تسجيل 222 صفقة بقيمة 1.8 مليار درهم، وجاءت الحبية الخامسة ثالثة حيث سجلت 426 صفقة بقيمة 1.3 مليار.

وشهدت منطقة برج خليفة - وسط مدينة دبي 318 صفقة بيع بقيمة 1.1 مليار درهم، أما منطقة الوصل فسجلت 45 صفقة بقيمة مليار درهم. وشهدت قرية جميرا الدائرية تسجيل أكبر عدد من صفقات بيع العقارات خلال الشهر الماضي بـ 1012 صفقة قيمتها 952 مليون درهم.

أغلى شقة

وشهد شهر فبراير تسجيل بيع أغلى شقة في تاريخ سوق دبي العقاري، حيث بيعت شقة على الخريطة بقيمة 410 ملايين درهم في مشروع برج بولغري لايتهاس دبي الفاخر، الذي تطوره شركة مراس التابعة لدبي القابضة، في جزيرة جميرا باي. وتبلغ مساحة الشقة 38970 ألف قدم مربعة، وتضم 9 غرف، وبذلك يصل سعر القدم المربعة فيها إلى 10521 درهما. كما تم تسجيل بيع شقة أخرى في المشروع نفسه بقيمة 160.3 مليون درهم.

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