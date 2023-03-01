16.12 فلساً للسهم توزيعات مقترحة لـ«الياه سات» عن 2022

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أظهرت النتائج المالية لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) للعام 2022 بأكمله المنتهي في 31 ديسمبر 2022، تحقيق الشركة نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال فترة الاثني عشر شهراً، حيث زادت بنسبة 6 % و7 % على أساس سنوي على التوالي، لتحقق وتتجاوز أهداف النطاقات الإرشادية المالية.

وتبلغ توزيعات الأرباح المقترحة للعام الكامل 16.12 فلساً لكل سهم أو 393 مليون درهم بزيادة قدرها 2 % عن 2021، وقد تم دفع 50 % من هذا المبلغ كتوزيعات أرباح مرحلية في أكتوبر 2022، ويتوقع دفع المبلغ المتبقي كتوزيعات أرباح نهائية في مايو 2023 رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الياه سات»: في عام من التغييرات التحويلية المستمرة التي يشهدها قطاع الأقمار الصناعية وعلى خلفية التحديات الاقتصادية العالمية، واصلت المجموعة تحقيق نمو كبير في الإيرادات، وهامش ربح قوي وتدفقات نقدية جيدة، مما يعزز قدرتها على الحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح وزيادتها والاستثمار في فرص النمو وعمليات الاستحواذ.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «إطلاق القمر الصناعي «الثريا 4-NGS» في العام 2024 متبوعاً بقمرين صناعيين جديدين محتملين، «الياه 4» و«الياه 5»، يدل على التزامنا بمواصلة تلبية متطلبات الحكومة، مما يوفر آفاق نمو مميزة للمجموعة ويؤمن التوقعات المالية طويلة الأجل لشركة «الياه سات» بشكل أكبر لما بعد العام 2026». واختتم الهاشمي بقوله: «لدينا ثقة كبيرة في قوة ومرونة المجموعة، حيث تتمتع بوضع مالي قوي وتراكم الإيرادات المستقبلية الكبيرة التي تقدر بحوالي 7.3 مليارات درهم، مما يمنح الشركة القدرة على الاستثمار واغتنام الفرص المستقبلية للنمو».

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