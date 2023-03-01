معرضا «صيانة وإصلاح» و«تصميم» الطائرات ينطلقان بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شبكة أفييشن ويك، بالتعاون مع مجموعة تارسوس، انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2023، اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 160 شركة من 62 دولة.

سلاسل التوريد

ويقام المعرضان ضمن مساحة مشتركة يستقطبان فيها أبرز القادة من مختلف مجالات سلسلة توريد قطاع الطيران، لتسليط الضوء على أحدث التوجهات وفرص الابتكار والأعمال. ويمثل معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات إحدى أبرز الفعاليات في سوق ما بعد البيع في قطاع الطيران بالمنطقة. وتزخر محفظته من الجهات العارضة لعام 2023 بمجموعة من العلامات الرائدة، بما فيها بوينغ وإمبراير للخدمات والدعم وإيرباص وشركة آسيا للهندسة الرقمية وإم تي يو للصيانة وهونج كونج لهندسة الطائرات المحدودة – هايكو وشركة الخطوط الجوية الفرنسية للصناعات وكي إل إم للهندسة والصيانة والشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو) وشركة الاتحاد للطيران الهندسية ولوفتهانزا تكنيك وكولينز أيروسبيس.

منصة مثالية

كما يسهم معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2023، أكبر تجمع لشركات تصميم مقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في توفير منصة مثالية تجمع بين شركات الطيران ومزودي التجهيزات الداخلية للطائرات، بما فيها شركة «جيفين سبا» و«إيه إي آر كيو» و«فايو جروب» و«إس تي للهندسة» و«كوبهام أيروسبيس» و«آفيو إنتيريورز» و«ستيليا أيروسبيس».

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