«دبي للسلع» يطلق مبيعات وحدات بعلامة «سو» في «أبتاون تاور»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق وحدات سكنية فاخرة في برج «أبتاون تاور» الذي يعد أحدث مشاريعها العقارية ويضم مشروع «سو /‏‏‏ أبتاون دبي ريزيدنسيز» 227 وحدة سكنية فاخرة تحت إدارة العلامة الفندقية «سو» في الطوابق الـ 28 العليا من البرج.

ومنح مركز دبي للسلع المتعددة شركة «لوكشبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، الشركة العقارية التي حققت صفقات قياسية، امتيازاً حصرياً لإدارة مبيعات الشقق ذات العلامة التجارية الحصرية البالغ عددها 227 وحدة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يعد إطلاق مشروع «سو /‏‏‏ أبتاون دبي ريزيدنسيز» امتداداً طبيعياً لسجلنا الحافل بالإنجازات، كما يشكل أيضاً المحطة التالية من هذه الرحلة. ومع توافد المزيد من الشركات العالمية إلى دبي للوصول إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً في العالم، فإننا نتوقع طلباً مرتفعاً من قبل المقيمين الباحثين عن عقار جديد بمزايا فريدة، وكذلك المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص تجارية جديدة في سوق العقارات المزدهر في دبي.

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