«معرض دبي الدولي للأخشاب» ينطلق 7 الجاري بمشاركة محلية وعالمية

المصدر: (دبي- البيان)

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تنطلق، 7 مارس الجاري، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة محلية ودولية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. يشارك في الحدث نخبة من العارضين الجدد الذين يستعرضون أحدث الآلات المبتكرة والماكينات المتخصصة في مجال صناعة الأخشاب، منها مناشير الألواح، وأدوات الحف، والتقطيع، وغيرها من مستلزمات الإنتاج، ما يساعد الصناع على مواكبة التطور في مجال الصناعة وتجويد المنتجات، إلى جانب استضافة المؤتمر الرئيسي واجتماعات B2B، فيما يشهد اليوم الثاني من المعرض تنظيم حفل توزيع جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب.وشهد العقد الماضي تطوراً سريعاً في استخدام الأخشاب في تشييد المباني، نتج عنه إمكانية بناء مبانٍ كبيرة باستخدام نظم قائمة على الخشب.

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