عمومية «أبوظبي الأول» تقر توزيع 5.7 مليارات أرباحاً نقدية على المساهمين

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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أقر اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك أبوظبي الأول، أمس، في مقره بأبوظبي، توزيع أرباح نقدية بنسبة 52 % من رأس المال المدفوع (0.52 درهم للسهم، وبإجمالي 5.74 مليارات درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 10 مارس 2023 (أي المشترين بتاريخ 8 مارس).

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: شهد عام 2022 مواصلة جهود التنويع والتوسع الاستراتيجي في دولة الإمارات وأهم الاقتصادات الإقليمية، والتي سجلت أسرع معدلات نمو اقتصادي منذ عقد من الزمن، وهو ما تجسد في الأداء الإيجابي الذي حققه القطاع المصرفي في الدولة، معززاً ركائزه القوية ومرونته على مدار العام.

وبالاستفادة من ظروف الاقتصاد الكلي الإيجابية، كان تركيز بنك أبوظبي الأول موجهاً نحو إرساء أسس راسخة لمستقبل مستدام؛ وحققنا خلال العام تقدماً ملموساً نحو تحقيق هذه الرؤية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أدائنا المالي القوي، في الوقت الذي واصلنا فيه تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى بناء بنك مستقبلي بكل المقاييس.

وتماشياً مع التزامنا الجاد والمستمر بتحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل، يسر مجلس الإدارة أن يعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.74 مليارات درهم للسنة المالية 2022، بزيادة تبلغ 7 % مقارنة بعام 2021. وعليه، فإننا نتطلع قدماً إلى منح زخم أكبر لأهدافنا التنموية ومساعي الاستدامة، والاستفادة من الفرص الجديدة وتوظيفها لخدمة مساهمينا وعملائنا وموظفينا في الإمارات والمنطقة والعالم.

استراتيجية

وألقى اجتماع الجمعية العمومية السنوي الضوء على ما شهده عام 2022 من تقدم في الاستراتيجية التنموية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وإثراء العروض والخدمات التي يقدمها للعملاء بالتزامن مع تعزيز حضوره الدولي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الخدمات من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات الرقمية، والتركيز على أجندة الاستدامة دعماً للتطلعات الطموحة لدولة الإمارات في هذا المجال. وبفضل الإنجازات المحققة خلال 2022، فإن المجموعة في موقع يمكنها من المضي قدماً في مسيرتها التنموية، مرتكزة على قوة ومرونة اقتصادات المنطقة، الأمر الذي يتيح الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتحقيق عائدات أفضل وأكثر استدامة للمساهمين.

ومنح البنك تسهيلات تمويلية تجاوزت 33.1 مليار درهم (9 مليارات دولار) لمشاريع خاصة بأنشطة الاستدامة وأكد البنك استمراره في تمويلات الاستدامة ضمن رؤيته الهادفة إلى توفير تمويل مستدام بقيمة 276 مليار درهم (75 مليار دولار) بحلول عام 2030.

انتخاب

وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، بما في ذلك معالي مريم محمد سعيد حارب المهيري، التي تعتبر أول سيدة تشغل عضوية مجلس إدارة البنك: ويضم المجلس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، جاسم الزعابي، الدكتور سلطان الجابر، الشيخ أحمد الظاهري، معالي مريم المهيري، محمد الرميثي، محمد سيف السويدي، وليد المهيري، حميد الشماري، خليفة المزروعي. وبعد إتمامهم لعضوية مجلس الإدارة سيغادر كل من جاسم الصديقي، مصبح الكعبي وأندريه صايغ.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يستند توزيع الأرباح النقدية هذا العام على تسجيل المجموعة أرقاماً قياسية سواء من حيث صافي الأرباح الذي بلغ 13.4 مليار درهم؛ أو الإيرادات التي وصلت إلى 23.9 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي أصول المجموعة إلى 1.1 تريليون درهم، أي 300 مليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ البنك أيضاً.

وحرصنا خلال العام على ترسيخ مكانة أبوظبي الأول كبنك عالمي رائد يحمل في استراتيجيته تجليات الرؤى السباقة والتطلعات الطموحة لإمارة أبوظبي. وقمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا لتشمل أسواق جديدة تسهم في تعزيز دورنا على صعيد التدفقات التجارية والاستثمارية، وترسيخ حضورنا في أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واتسمت خدماتنا وعروضنا بالمزيد من التخصص والتميز في إطار جهودنا الرامية لتوظيف إمكانياتنا الكاملة لمواصلة دورنا كمحرك أساسي لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. وأصبح البنك شريكاً عالمياً للمستثمرين والشركات، وأكثر البنوك مصداقية للعملاء الأفراد في أسواقنا الرئيسية. وبناءً على ما حققناه من نجاحات، سنواصل خلال عام 2023 العمل للمضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة ورسم ملامح النمو الاقتصادي المستقبلي المستدام».

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