سفير الصين في الإمارات يقرع جرس الافتتاح في ناسداك دبي

المصدر: البيان

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قرع تشانغ يي مينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية في الإمارات، اليوم، جرس بدء التداول في بورصة ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج 4 إصدارات من السندات الخضراء بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار صادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (ICBC)، أكبر البنوك العالمية من حيث إجمالي قيمة الأصول.

شهد احتفالية قرع الجرس أيضاً ليو تشنغ جي، نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، ولو وي، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (مركز دبي المالي العالمي)، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وتم إصدار السندات حيادية الكربون، التي تتراوح آجالها بين سنتين وثلاث سنوات، من خلال فروع البنك في كل من مركز دبي المالي العالمي، هونغ كونغ، سيدني، وسنغافورة.

ويعد البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود أول بنك صيني ينفذ عملية إصدار عبر فروع متعددة وبعملات متعددة في أسواق رأس المال العالمية منذ بداية العام 2023، وقد شهدت تلك الإصدارات إقبالاً قوياً ومتنوعاً من المستثمرين العالميين.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصدارات الأربعة من السندات الخضراء مقومة بالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي واليوان الصيني، وسوف يستخدم البنك حصيلتها في التمويلات الخضراء ضمن مجموعة متنوعة من الأسواق والأنشطة المصرفية.

وتعليقاً على ذلك، قال تشانغ يي مينغ: «يعكس إدراج سندات البنك الصناعي والتجاري الصيني حيادية الكربون ومتعددة العملات التزام الشركات الصينية وإنجازاتها في مجال الاقتصاد الأخضر وتغير المناخ في المنطقة».

وأضاف: «يكرس هذا التطور المهم الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها القمة الصينية العربية ومرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق».

وأعرب مينغ عن تطلعه لأن تُعزز مبادرات وإدراجات مماثلة خلال السنوات المقبلة آفاق التعاون بين الصين والإمارات العربية المتحدة، لا سيما في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

بدوره، قال لو وي: «يُقدم إدراج السندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فروع البنك الصناعي والتجاري الصيني في كل من دبي وهونغ كونغ وسنغافورة وسيدني في ناسداك دبي خير دليل على التزام البنك بدعم جهود التنمية الخضراء والمستدامة عالمياً».

وأضاف: «توطد هذه الإصدارات أيضاً مكانة البنك كأحد أبرز البنوك في مجال إصدار سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصينية في الخارج».

وأكد أنه علاوة على ذلك، يعكس ارتفاع إدراجات البنك من السندات الخضراء في الإمارات إلى 4.88 مليارات دولار دعم البنك استضافة الإمارات لقمة المناخ COP28 ومساعيها لتحقيق هدفها فيما يخص صفرية الانبعاثات الكربونية.

من جهته، رحَّب حامد علي بإدراج سندات البنك الصناعي والتجاري الصيني الخضراء الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تُقدم أفضل انطلاقة لأنشطة الإدراج في عام 2023، بوصفه عام الاستدامة في الإمارات التي تستضيف أيضاً مؤتمر COP28 في إطار المساعي الرامية إلى دفع جهود الاستدامة قُدماً على المستوى العالمي.

وقال: «تعكس الإدراجات الجديدة أيضاً القيمة الكبيرة التي تنطوي عليها منظومة الأعمال عالمية المستوى التي تمتلكها ناسداك دبي ومشاركتها الفاعلة في تعزيز قطاع التمويل المستدام عبر تسهيل حصول الشركات في دبي ومختلف أنحاء العالم على السيولة اللازمة لتنمية أعمالها اعتماداً على التمويل المستدام والتمويل الأخضر».

ورفع إدراج الإصدارات الجديدة القيمة الإجمالية لسندات البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي إلى 6.09 مليارات دولار.

كما رفع القيمة الإجمالية لإصدارات أدوات الدين الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في البورصة المالية الدولية إلى 21 مليار دولار، الأمر يمنح زخماً إضافياً لدور دبي المتنامي كمركز عالمي للتمويل المستدام.

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