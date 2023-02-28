مانيج إنجن تعقد مؤتمراً للمستخدمين في الشرق الأوسط بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مانيج إنجن، الذراع المؤسسي المختص بإدارة تقنية المعلومات في شركة زوهو كوربوريشن، أنها ستقيم مؤتمرها الحادي عشر للمستخدمين في الشرق الأوسط يومي 1 و2 مارس في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. ويعدّ الحدث الذي يستمر يومين ويجمع العملاء والشركاء، واحداً من أكبر الفعاليات السنوية التي تقيمها الشركة عالمياً، والتي احتفلت للتوّ بمرور 20 عاماً على انطلاقها.

وقال غانيسان: تقوم الأعمال اليوم على التقنيات الرقمية، ولهذا فإن ضمان حصول العملاء على تجربة أفضل لا يقل أهمية عن إدارة تقنية المعلومات بحد ذاتها. وهدفنا هو توفير منصة موحدة ومتكاملة لإدارة العمليات في المؤسسات العصرية، وسيساعد مؤتمر المستخدمين في دبي في إيصال هذه الرؤية إلى عملائنا فيما يمكّننا من الإصغاء إليهم ودعمهم في تخطي التحديات".

وخلال الفعالية، تطلق الشركة لوحة القياسات الخاصة بإدارة المخاطر والموقف الأمني Log360، وهي حلولها لإدارة الأحداث وأمن المعلومات والتي تتمتع بقدرات الوساطة الأمنية للوصول السحابي CASB والوقاية من فقدان البيانات DLP. ويمكن للمؤسسات الاستفادة من هذه الميزة الجديدة لتعزيز أمن الدليل النشط الذي غالباً ما يكون الهدف الأساسي للمهاجمين. كما أن توفير إمكانات الاطلاع المفصّل على الموقف الأمني والمخاطر في الأصول الحرجة للشبكة ولدى المستخدمين يعني أن هذه الخاصية ستكون مهمة للغاية للمؤسسات الراغبة بتطبيق استراتيجيات أمنية استباقية لمنع الهجمات السيبرانية قبل وقوعها.

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