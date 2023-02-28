بنك الشارقة يحصد جائزة تقدير الجودة من «جي بي مورغان»

المصدر: الشارقة - البيان

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حصد «بنك الشارقة» (المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز BOS)، جائزة تقدير جودة عمليات المقاصة بالدولار من بنك «جي بي مورغان»، وجاء هذا الفوز بفضل تسجيل البنك أفضل معدلات المعالجة المباشرة على مدار العام 2022.

ويؤكد فوز بنك الشارقة بهذه الجائزة المستوى الرفيع الذي يتمتع به البنك في عمليات تحويل الأموال، وحرصه على تحقيق أعلى مستويات الأداء في عملياته التشغيلية والإدارية.

وبمناسبة الحصول عل هذه الجائزة، قال ماريو طعمة الرئيس التنفيذي المؤقت لبنك الشارقة: «إن هذه الجائزة تعكس تفانينا في تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا لضمان حماية حقوقهم وتؤكد على التزامنا بأعلى المعايير الآمنة للعملاء بما يتماشى مع توجهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».

وبتحقيق بنك الشارقة معدلات معالجة مباشرة تبلغ 99.90 % في عام 2022 للدفعات بنظام سويفت عبر فئة MT103، تمكن من المحافظة على جودة معاملات الدفع التي أجراها بما ينسجم مع إرشادات الجودة لبنك جي بي مورغان تشيس.

ومنذ عام 1997، منح بنك جي بي مورغان جائزة للعملاء الذين يتميزون بأداء عالي الجودة في مجال عمليات تحويل الأموال، ونجح أقل من 1 %من إجمالي البنوك في تحقيق المعايير التي تؤهلها للمنافسة على الجائزة في عام 2022.

يذكر أن بنك الشارقة يرشح للفوز بجائزة تقدير الجودة لعمليات المقاصة بالدولار عبر نظام حوالات سويفت لفئة MT103 من بنك «جي بي مورغان» منذ العام 2016.

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