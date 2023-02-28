جونيبر نتوركس تتعاون مع «آي بي إم» لإضفاء الأتمتة الذكية على حلول الاتصالات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «جونيبر نتوركس»، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن عزمها توسعة تعاونها مع شركة «آي بي إم» لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين قدرات «آي بي إم» للأتمتة الشبكية وقدرات «جونيبر» لتحسين شبكات الوصول اللاسلكي (RAN) وتقنية شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح (O-RAN).

ويهدف التعاون إلى تقديم منصة موحدة لإدارة شبكات الوصول اللاسلكي سوف تُصمم لتكون قادرة على تسخير مزايا الأتمتة الذكية في تمكين مقدمي خدمات الاتصالات لتحسين العائد على استثماراتهم في شبكات الجيل التالي وتوسعة نطاق هذه الاستثمارات، ما يؤدي إلى الارتقاء بتجربة مستخدمي الأجهزة المحمولة.

ويتطلع مقدمو خدمات الاتصالات بجميع أنحاء العالم إلى الحصول على أفضل حلول الذكاء والأتمتة الخاصة بشبكات الوصول اللاسلكي، لمساعدتهم على زيادة الإيرادات وتحسين الاستثمار في الشبكات المستقبلية، بالتزامن مع استمرارهم في توظيف شبكات الجيل الخامس وشبكات الاتصالات من الجيل التالي. وتزداد الأهمية التي تتمتع بها تقنية شبكات الوصول اللاسلكي، نظراً لقدرتها على ربط أعداد متزايدة من الأجهزة باستخدام مكونات فرعية غير مستملكة مع زيادة تنوع البائعين وتجنب الانغلاق على الخيارات المتاحة. ويبحث مقدّمو خدمات الاتصالات عن حلول وشركاء يمكنهم تقديم المساعدة خلال مسيرة التحوّل الكامل نحو شبكات الوصول اللاسلكي لتلبية هذه المطالب.

وتقوم الاتفاقية التي أبرمتها «جونيبر» و«آي بي إم» على التعاون القائم أصلاً بين الجانبين. ومن المقرّر بموجب الاتفاقية الجديدة أن تتعاون الشركتان في دمج وحدة التحكم الذكي في شبكات الوصول اللاسلكي «ران إنتليجنت كونترولر» من «جونيبر» (RIC) مع باقة «كلاود باك» السحابية لأتمتة الشبكات من «آي بي إم»، بهدف إنشاء حل متكامل ومؤتمت تماماً يقوم على تقنيات O-RAN وRAN، لتقديم أتمتة شاملة لشرائح شبكات الجيل الخامس المؤمَّنة، بدءاً من التزوّد ومروراً بالتحقق والتوظيف ووصولاً إلى المراقبة والتأكد من تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة أثناء وقت التشغيل، وذلك من خلال التكامل بين وحدة RIC وقدرات استخدام الشرائح الشبكية ومحركات السياسات الخاصة بباقة «آي بي إم» السحابية لأتمتة الشبكات.

وبهذه المناسبة، قال أندرو كاورد المدير العام للشبكات المُدارة برمجياً لدى «آي بي إم»، إن مقدمي خدمات الاتصالات باتوا يتجهون نحو تقنيات السحابة والأتمتة، هادفين إلى بناء شبكات من الجيل الجديد أكثر قابلية للتوسع، تزوّد عملاءهم بتجربة استخدام أفضل. وأضاف: «نحرص على دفع جهود الابتكار من خلال التعاون مع «جونيبر نتوركس» عن طريق تقديم باقتنا السحابية الخاصة بأتمتة الشبكات وذات القيمة المضافة العالية لعملائنا المشتركين المحتاجين لشبكات لاسلكية غير مصنفة وذات تكلفة مدروسة، تدعم معدات من مصنعين مختلفين في آن واحد».

من ناحيته، أكد قسطنطين بوليكرونوبولوس نائب الرئيس لمجموعة الجيل الخامس والشبكات السحابية لدى جونيبر نتوركس، أن تقنية شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة تمكن الانتقال إلى بيئة اتصالات أوسع وأذكى وقابلة للبرمجة بالكامل، لفتح آفاق جديدة أمام مقدمي خدمات الاتصالات المحمولة حول العالم تتيح لهم تحقيق قدراتهم الكاملة ودفع الابتكار في التطبيقات، وبالتالي فتح قنوات جديدة للإيرادات. وقال: «تم تصميم وحدة RIC لتكون منصة مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، من أجل دعم التكامل مع حلول الأتمتة في شبكات الوصول اللاسلكي، والتي تصبح عند دمجها مع باقة «آي بي إم» السحابية الخاص بأتمتة الشبكات، قادرة على إفساح المجال أمام فرص جديدة لتحقيق الدخل للمشغلين».

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