جارتنر: 10 % نمواً في الإنفاق على حلول الأمن وإدارة المخاطر في المنطقة خلال 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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أشارت التوقعات إلى اقتراب إجمالي إنفاق المستخدم النهائي على حلول الأمن وإدارة المخاطر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عتبة 2.8 مليار دولار خلال العام 2023، وهو ما يمثّل زيادة تقدّر بحوالي 10.4 % عن العام 2022، وفقاً لما أوردته شركة «جارتنر» للأبحاث.

وقال شاليندرا أوبادهياي، مدير قسم الأبحاث لدى «جارتنر»: «من المتوقّع أن يزيد قادة الأمن وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حجم إنفاقهم خلال العام 2023، وذلك بسبب الطلب المتزايد على التقنيات التي توفّر الحماية اللازمة لفرق العاملين عن بُعد أو في بيئات العمل الهجينة، وتتيح الدعم المطلوب للتحوّل الرقمي، والانتقال إلى حوسبة السّحاب».

وسوف يناقش فريق المحلليّن لدى شركة «جارتنر» للأبحاث سُبُل مواصلة التعامل مع نطاقات المسؤوليات المتزايدة وزيادة المخاطر وذلك خلال مؤتمر «جارتنر» للأمن وإدارة المخاطر، والمُنعقد اليوم في دبي.

منصات الحماية

وتشير التوقّعات إلى اقتراب الإنفاق على أمن حوسبة السّحاب من تسجيل أعلى معدّل للنمو بواقع 19.5 %، يلي ذلك الإنفاق على أمن التطبيقات، بمعدّل نمو متوقع يبلغ 19 %. وتتضمن حلول أمن حوسبة السّحاب كلاً من منصات حماية أعباء العمل السّحابي CWPP، ووسيط أمن النفاذ لحوسبة السّحاب. وتجمع منصات حماية أعباء العمل السّحابي CWPP بين المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات الحماية لمختلف أعباء الأعمال السّحابية ضمن بيئات العمل الهجينة ومتعددة سُحُب الحوسبة. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إقبالاً متزايداً على هذه الحلول وذلك استجابة للتوجه السائد نحو مزيد من التحوّل نحو حوسبة متعدّدة السُّحُب وانتشار المزيد من تطبيقات حوسبة السّحاب.

إضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الأمنية المتزايدة وتعقيد العمليات التشغيلية وإدارة تقنيات متعدّدة من شأنه أن يدفع بالمؤسسات في المنطقة إلى مزيد من الإنفاق على حلول أمنية عبر حوسبة السّحاب، وهو ما يعزّز من نمو حصة الحلول السّحابية الأصيلة خلال العام 2023.

حماية التطبيقات

ومن المنتظر أن يزيد قادة الأمن وإدارة المخاطر في أسواق الشرق الأوسط من إنفاقهم على تقنيات مثل حلول الجدران النارية لحماية تطبيقات الويب، إدارة الوصول، ومنصات تأمين النقاط الطرفية، وبوابات تأمين الويب، وذلك استجابة للطلب المتزايد من قبل العاملين عن بُعد وحاجتهم لضمان أمان بيئات العمل من المنزل.

وبعد أن غدت آلية أمان الثقة الصفرية للشبكات ZTNA هي الآلية الأساسية لتأمين الوصول إلى تطبيقات المستخدم، فإن حجم الإنفاق على حلول أمان الثقة الصفرية ZTNA في المنطقة تبدو مرشّحة للارتفاع. ففي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسهم الطلب المتزايد على حلول أمان الثقة الصفرية لدى كل من المؤسسات والعاملين لديها عن بُعد إلى تقليل الاعتماد على حلول الشبكات الافتراضية الخاصة لتأمين النفاذ إلى الشبكات، وهو ما سوف يعزّز من الإنفاق على حلول أمان الثقة الصفرية ZTNA خلال العام 2023.

الخدمات الأمنية

كما تُشير التوقّعات إلى أن العام 2023 سوف يشهد استمرار نمو الإنفاق على الاستشارات الأمنية، والتي تعدّ فرعاً من الخدمات الأمنية، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الخدمات الاستشارية المتعلقة بمشاريع التحول الرقمي، والتشريعات التنظيمية، والاستجابة للحوادث المرتبطة بارتفاع هجمات برامج الفدية. إضافة إلى ذلك، فإن نمو الإنفاق على الخدمات الأمنية المُدارة سيكون نتيجة زيادة اعتماد الخدمات فائقة النمو مثل الخدمات المُدارة للكشف والاستجابة. مع ذلك، فإن الإنفاق على خدمات دعم الأجهزة والتنفيذ تتجه للحفاظ على مستوياتها خلال العام 2023.

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