2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.3 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 534 مبايعة بقيمة 1.46 مليار درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 277.67 مليون درهم و493 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 49 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة القصيص الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 64 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 625.4 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 275.47 مليون درهم و91 رهن فلل وشقق بقيمة 349.93 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 220 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 175 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 92 هبة بقيمة 251.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 160 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 32 مليون درهم.

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