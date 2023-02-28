انطلاق "مؤتمر دبي للسكر 2023" بمشاركة 60 دولة

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت في دبي اليوم فعاليات النسخة الـ 7 من "مؤتمر دبي للسكر" 2023، بمشاركة أكثر من 700 مسئول وخبير من أكثر من 60 دولة.

يعد "مؤتمر دبي للسكر" الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم الأحداث الرئيسية للصناعة العالمية، التي تواصل النمو ويشهد إجراء حوارات وتبادل الخبرات لصالح تجارة وصناعة السكر العالمية.

ويستضيف المؤتمر جمال الغرير العضو المنتدب في شركة "الخليج للسكر" التي تُعد أكبر مصفاة سكر مستقلة في العالم في جبل علي وشريكا استراتيجيا في مشروع القناة للسكر في جمهورية مصر العربية، وجاكوب روبينز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إميتيرا" وعددا من المصدرين.

يستعرض المؤتمر العديد من المتغيرات التي تشهدها صناعة وتجارة السكر بسبب تحركات السياسة النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن تداعيات الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، وتغير المناخ ، وجميعها عوامل تؤدي إلى تأثيرات عديدة في الصناعة الحيوية العالمية.

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