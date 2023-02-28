دبي الجنوب تتعاون مع دناتا لتعزيز آلية التحكم الرقمي في بوابة الشحنات

المصدر: وام

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أعلنت دبي الجنوب - أكبر مشروع تطوير حضري يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات - عن التوصل إلى علاقة تعاون مع دناتا أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم حيث تقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر.

ويهدف الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تعزيز آلية التحكم الرقمي في بوابة الشحنات داخل محطات مناولة البضائع في مقر دبي الجنوب لاستكمال الإجراءات في أقل من دقيقة واحدة.

وستستفيد الشركات الموجودة في المنطقة الحرة في المنطقة اللوجستية والمناطق الأخرى من هذا المشروع، كما سيعود بالنفع بشكل كبير على المشغلين الذين ينقلون البضائع إلى الموانئ الأخرى.

ويشمل التعاون دمج نظام تصاريح البوابة الإلكترونية "مساري" في دبي الجنوب ونظام إدارة المواعيد وعمليات الرصيف في دناتا الذي يستخدمه عملاؤها للتقدم بطلبات الحصول على المواعيد للوصول إلى المنطقة الحرة لتحميل وتفريغ شحناتهم.

وسيضمن ذلك توفير تجربة سلسة وغير ورقية للعملاء الذين يدخلون من بوابات دبي الجنوب ويخرجون منها من خلال نظام دناتا للمواعيد لحركة البضائع ما سيمكن العملاء من إنجاز الإجراءات بطريقة أسرع لضمان رضاهم.

وقال محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: " نلتزم في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب بتوفير الحلول التشغيلية الفعالة والذكية لعملائنا وبطرق تضمن التدفق المستمر للبضائع وبفضل هذه الشراكة مع دناتا سنتمكن من توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز الممارسات المثالية وإنشاء منظومة ديناميكية تعتمد على أحدث التقنيات حرصا منا على مساعدة عملائنا لتحقيق الازدهار في هذا السوق الذي يشهد تنافسية عالية".

من جانبه أعرب غيوم كروزير النائب الأول للرئيس لقسم الشحن في الإمارات لدى دناتا عن سعادته بتقديم للشركاء المزيد من القيمة من خلال الاعتماد على تطبيق حل مبتكر جديد عبر عملياتها في دبي، وستعمل هذه المبادرة المشتركة على تبسيط عمليات الشحن كما ستسهم في تمكين النقل والتكامل السلس لبياناتنا في تطبيق بوابة دبي الجنوب الذكية ونظام المنطقة الحرة بمطار دبي وبالتالي سنقدم لعملائنا خدمات أفضل وإنجاز معاملاتهم بطرق أسرع وسنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات الرقمية والأتمتة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا.

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