ضبط 214 ألف قطعة ملابس مقلدة لـ 28 علامة تجارية عالمية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ضبط ومصادرة 214,000 قطعة من الملابس المقلدة خلال الربع الأول من العام 2023، والتي بلغت قيمتها الأصلية 91 مليون درهم.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، ان الكشف عن هذه البضائع المقلدة جاء كاستجابة فورية لشكوى إحدى الشركات القانونية المُوَكَّلة من قبل بعض أصحاب العلامات التجارية في الإمارة، حيث أفادت بوجود مستودع مهجور في إحدى مناطق إمارة رأس الخيمة يتضمن قطعاً لملابس مقلدة تحمل شعارات لـثمان وعشرين (28) علامة تجارية عالمية.

وأشار إلى أن قسم الحماية التجارية في الدائرة قد استقبل شكوى تفيد بأن شركة من خارج إمارة رأس الخيمة تمارس الغش التجاري من خلال تخزين البضائع المقلدة في مستودعات مهجورة داخل الإمارة، ليتم نقلها فيما بعد إلى إمارات الدولة المختلفة لبيعها في الأسواق بأسعار أقل من قيمتها الفعلية للعلامة التجارية. وعلى إثر الشكوى تم التنسيق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، لمداهمة الموقع ومصادرة كافة المركبات والبضائع المقلدة. كما تمت إحالة المتهمين للقضاء ليأخذ القانون مجراه.

وأكد عليون، أن خطورة شراء المنتجات المقلدة لما قد ينطوي على ذلك من مخاطر منها تغير خواص المنتج ولونه وتراجع جودته مع مرور الوقت مسبباً أضراراً على صحة وسلامة الأفراد

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